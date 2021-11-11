Госкино запретило показ "Ржевский против Наполеона" - с Зеленским в главной роли

Зеленский, Наполеон / kvartal95.com

Государственное агентство по вопросам кино несколько лет подряд не выдает прокатное удостоверение комедия "Ржевский против Наполеона", в котором роль Наполеона Бонапарта сыграл Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на данные Госкино сообщает портал "Украинские новости".

В течение шести лет, с октября 2015 года, Госкино не выдало ни одной компании-дистрибьютору прокатное удостоверение на этот фильм.

Причиной послужило то, что в фильме одну из эпизодических ролей исполнил российский комик Юрий Гальцев. А он с 6 октября 2015 года входит в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Согласно статьи 15 закона "О кинематографии" запрещается прокат фильмов, в которых принимают участие включенные в этот список люди.

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Напомним, в начале февраля 2020 года стало известно, что фильм "Восемь первых свиданий" (режиссеры Додсон Д., Маляревский А., 2012 года) из-за российской актрисы Екатерины Варнавы, которая внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из-за выступления в оккупированном Крыму.

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Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма является теперь действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.