"Говорить надо только с РФ": майор запаса ВСУ назвал единственное условие успешных переговоров

Украина может обсудить план президента Владимира Зеленского относительно мира с любым количеством стран и наработать с ними общий механизм для достижения мира. Это будет неплохим политическим шагом, который продемонстрирует, что мы имеем поддержку. Но конкретный результат для завершения войны дадут только переговоры страной-агрессором Россией напрямую.
Но на такие переговоры стоит соглашаться только при одном важнейшем условии – чтобы РФ сначала вывела все оккупационные войска с территории Украины. Об этом сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Главреду.
"Садиться за стол переговоров надо конкретно с Россией, и только на условиях полного вывода ее войск с нашей территории. Диалог может быть только о компенсациях со стороны Москвы и создании демилитаризованной зоны на территории России, которая бы позволяла сделать невозможным ее нападение в будущем", – подчеркнул Гетман.
Он отметил, что мы можем достичь договоренностей со всем миром, но с Москвой компромиссы невозможны.
"Украина ставит четкие требования – вывод российских войск, возмещение убытков, а уже потом будет разговор. Поэтому, мне кажется, что в ближайшее время не стоит ожидать завершения войны на базе переговоров. Война может закончиться только военным путем и нашей победой", – подытожил он.
Смотрите видео, в котором Алексей Гетман сделал прогноз по возвращению Крыма в Украину:
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Война в Украине
Ранее военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что 2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления – просто манипуляция, говорит эксперт.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что в армии РФ начался снарядный голод. Защитники Украины только за прошедшую неделю уничтожили семь складов боеприпасов врага на Левобережье, и после этого уменьшилось количество обстрелов.
Напомним, издание Forbes рассказало, что ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери. Российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции ВСУ, но несут потери в живой силе и технике.
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