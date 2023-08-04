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"Говорить надо только с РФ": майор запаса ВСУ назвал единственное условие успешных переговоров

Алёна Воронина
4 августа 2023, 04:30
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Мы можем достичь договоренностей со всем миром, но с РФ компромиссы невозможны. Поэтому вероятнее всего окончание войны именно военным путем.
Владимир Зеленский, Алексей Гетман, Владимир Путин
Майор запаса ВСУ назвал единое условие успешных переговоров/ коллаж: Главред, фото: Оофис президента Украины, скрин

Украина может обсудить план президента Владимира Зеленского относительно мира с любым количеством стран и наработать с ними общий механизм для достижения мира. Это будет неплохим политическим шагом, который продемонстрирует, что мы имеем поддержку. Но конкретный результат для завершения войны дадут только переговоры страной-агрессором Россией напрямую.

Но на такие переговоры стоит соглашаться только при одном важнейшем условии – чтобы РФ сначала вывела все оккупационные войска с территории Украины. Об этом сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Главреду.

"Садиться за стол переговоров надо конкретно с Россией, и только на условиях полного вывода ее войск с нашей территории. Диалог может быть только о компенсациях со стороны Москвы и создании демилитаризованной зоны на территории России, которая бы позволяла сделать невозможным ее нападение в будущем", – подчеркнул Гетман.

Он отметил, что мы можем достичь договоренностей со всем миром, но с Москвой компромиссы невозможны.

"Украина ставит четкие требования – вывод российских войск, возмещение убытков, а уже потом будет разговор. Поэтому, мне кажется, что в ближайшее время не стоит ожидать завершения войны на базе переговоров. Война может закончиться только военным путем и нашей победой", – подытожил он.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетман сделал прогноз по возвращению Крыма в Украину:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Ранее военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что 2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления – просто манипуляция, говорит эксперт.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что в армии РФ начался снарядный голод. Защитники Украины только за прошедшую неделю уничтожили семь складов боеприпасов врага на Левобережье, и после этого уменьшилось количество обстрелов.

Напомним, издание Forbes рассказало, что ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери. Российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции ВСУ, но несут потери в живой силе и технике.

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