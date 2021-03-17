Грицак прокомментировал новые пленки "Медведчука-Суркова" по Донбассу

Василий Грицак / УНИАН

Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак прокомментировал опубликованные в Сети аудиозаписи телефонных переговоров, на которых якобы глава политсовета Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук и бывший помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе.

В частности, Грицак заявил, что в 2014 году действительно контактировал с "министром обороны ДНР" Владимиром Кононовым по поводу обмена пленными, но о вопросах поставки "налички" на оккупированные территории речи не было, передает Радио Свобода.

По его словам, большой обмен пленными готовился больше месяца. Российская сторона поставила тогда обязательным условием ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы, как гаранта того, что все договоренности, которые обещает Украина, будут выполнены.

При подготовке обмена пленными было несколько контактов с Кононовым.

"Когда обмен готовился, мы действительно имели несколько контактов с Кононовым (…) Есть фотографии и видео, где мы стоим в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Присутствовал я, Кононов, Медведчук, украинская "Альфа", их боевики. Тогда мы в автобусах передавали боевиков и забирали наших ребят", - заявил екс-глава СБУ.

Грицак отметил, что вопрос передачи "налички" на оккупированные территории, о котором идет речь в разговоре якобы Медведчука и Суркова, он никогда не обсуждал с представителями "ДНР" и "ЛНР".

"Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому же Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой "наличке" речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах ... Речь идет о целенаправленных попытках дискредитации нас. Объяснить я это могу довольно просто. Мы и сегодня продолжаем работу против российской пятой колонны в Украине и против российской страны-агрессора ", - резюмировал екс-глава СБУ.

Аудиозаписи "Суркова-Медведчука" - о чем ранее писал Главред: