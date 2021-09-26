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Громадная дыра в 40 млрд: эксперт предупредил о провале с субсидиями

26 сентября 2021, 02:16
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Для выплаты субсидий в 2022 году в госбюджете необходимо заложить 77 миллиардов гривен, уверен Олег Попенко.

Субсидия
/ Униан

В госбюджете на 2022 год заложено чуть больше 38 миллиардов гривен на выплату жилищно-коммунальных субсидий, чего не хватит на все выплаты, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции Новые тарифы ЖКХ и урезание субсидий, посвященной новому отопительному сезону, для выплат субсидий для 2,6-2,7 миллиона человек необходимо 47 миллиардов.

"Говорить о 38 миллиардах – это сразу не та математика. Явно денег не будет хватать. В презентации Кабинета министров было 4,6 миллионов получателей субсидии. У нас получается на 2,6 миллиона человек нужно 47 миллиардов, а на 4,6 миллиона человек надо 38,4", – сказал Олег Попенко.

Эксперт посчитал, что в проекте госбюджета-2022 не хватает огромной суммы денег на выплату субсидий.

"Нам надо 77 миллиардов гривен субсидий заложить на следующий год. Часть денег они компенсируют, потому что будет рост минимальной зарплаты. У нас не хватает еще около 40 миллиардов гривен на субсидии в бюджете на следующий год. Их просто не хватает. Я не понимаю, откуда они их возьмут", – добавил Попенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.

До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, кот

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субсидии коммунальные платежки новости Украины
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