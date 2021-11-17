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Группа компаний DIM представила обновленную концепцию жилого комплекса Lucky Land

17 ноября 2021, 14:22 новости компании

В конгрессно-выставочном центре "Парковый" представили новый ЖК Lucky Land.

16 ноября на территории конгрессно-выставочного центра "Парковый" состоялась масштабная презентация обновленной концепции жилого комплекса Lucky Land. На один вечер выставочный зал центра превратился в зеленый оазис с местами для отдыха и общения, которой в будущем и станет территория Lucky Land. В рамках праздничного мероприятия группа компаний DIM представила также новое позиционирование бренда "Живи больше", которое было разработано в партнерстве с креативным агентством TABASCO.

Приветствовал гостей вечера зрелищным видео, представив миссию, ценности и новое позиционирование DIM "Живи больше", основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский:

Программа мероприятия состояла из двух частей: официальной и праздничной. В первой части выступили спикеры, которые рассказали гостям о том, как выкристаллизовывались основные идеи обновленной концепции жилого комплекса Lucky Land и позиционирование "Живи больше", чем живет и гордится группа компаний DIM: Алексей Ревин, генеральный директор группы компаний DIM, Александр Попов, основатель и главный архитектор архитектурного бюро archimatika и Александр Смирнов, партнер и креативный директор креативного агентства TABASCO. Ярким событием праздничной части мероприятия стало выступление невероятного по энергетике певца Артема Пивоварова.

"Сегодня мы представили новую концепцию жилого комплекса Lucky Land, которая была создана в партнерстве с архитектурным бюро archimatika. Мы уверенно можем сказать, что проект получился действительно уникальным, ведь нам удалось соединить все и даже больше из того, в чем сегодня нуждается современный человек для комфортной жизни. Здесь идет речь как об архитектурных решениях самих домов, в основе которых положена градостроительная парадигма киевского Крещатика и Майдана Независимости, о каскадной этажности, разноплановости зданий и использовании современных и эксклюзивных элементов декора, так и о социальной составляющей. Территория жилого комплекса будет наполнена разнообразной инфраструктурой – от магазинов и сервисов до культурных центров, аллей для прогулок, мест для занятий спортом и отдыха, которые будут интегрированы в существующий ландшафт лесной зоны. И все это будет доступно всем киевлянам" — отметил Алексей Ревин, генеральный директор группы компаний DIM.

Обновленная концепция жилого комплекса Lucky Land стала первым масштабным примером реализации идеи "Живи больше" в новых проектах группы компаний DIM. В общем же ею пронизаны все без исключения комплексы DIM. Каждый квадратный метр жилого и общественного пространства — это сочетание экологичности, продуманности и комфорта. Более того, это смысл жизни и работы большой команды единомышленников, объединенных общей целью.

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  • Lucky Land
    Lucky Land Lucky Land
  • Lucky Land
    Lucky Land Lucky Land
  • Lucky Land
    Lucky Land Lucky Land
  • Lucky Land
    Lucky Land Lucky Land
  • Lucky Land
    Lucky Land Lucky Land
  • Lucky Land
    Lucky Land Lucky Land
  • Lucky Land
    Lucky Land Lucky Land

"Живи больше" — это призыв к людям, которые стали счастливыми владельцами квартир в проектах группы компаний DIM, и к тем, кто сегодня находится в поиске нового жилья. Хотите больше свежего воздуха, больше качественной воды, больше положительных впечатлений и эмоций? Тогда вам сюда – в жилые проекты, где создается дом, в который хочется возвращаться, которым хочется гордиться и в котором хочется жить больше!" — добавил Алексей.

На событие были приглашены партнеры и друзья группы компаний DIM, потенциальные клиенты и представители медиа. Угощало гостей односолодовое шотландское виски Singleton, за безопасное проведение мероприятия отвечала сеть медицинских центров ADONIS, имеющая более 20 лет медицинского опыта, незабываемую атмосферу зеленого оазиса создала украинская компания LoraShen, специализирующаяся на создании уникальных авторских решений во флористике. Проекты, создаваемые компанией, всегда на стыке культур и эпох, в которых красота и оригинальное видение всегда в приоритете.

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