Груз 200 для Липецкой области: ВСУ ликвидировали командира из медроты рашистов

Максим Шальнев / InformNapalm

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили начальника отделения приемно-сортировочного взвода медроты 70-го МСП российских оккупантов.

Среди ликвидированных в Украине российских оккупантов уроженец села Грязи военврач Максим Шальнев, говорится в сообщении InformNapalm.

В пресс-службе администрации Липецкой области отмечают, что Шальнев родился 3 августа 1994 года в Грязях, где и окончил школу. В 2012-м году поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.

С 2018 года проходил службу по контракту в городе Шали на должности ком. взвода - начальник отделения приемно-сортировочного взвода мед.роты.

/ InformNapalm

В базах данных InformNapalm в мед.роте 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии действительно фигурирует Максим Шальнев.

/ InformNapalm

Напомним, ранее сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены.

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