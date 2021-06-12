"Херсон не за русский мир": в баре города оригинально анонсировали матч сборной РФ на Евро-2020

/ Фото Facebook Vitaly Po

Сегодня, 12 июня, лидер мирового рейтинга ФИФА Бельгия начнёт Евро-2020 поединком против России. В одном из баров Херсона решили оригинально анонсировать встречу двух сборных.

В частности, на афише, где указаны дата и время игр, сделали надпись "Бельгия - Оккупанты". Фото опубликовал в Facebook Vitaly Pо.

Анонс игр на 12 июня в баре Херсона выглядит следующим образом:

16:00 Уэльс - Швейцария;

19:00 Дания - Финляндия;

22:00 Бельгия - Оккупанты.

"Херсонщина сказочная, ни разу не за русский мир", - говорится в комментарии к фото.

Фото афиши заведения начали активно распространять в сети.

Отметим, ранее российский кот-оракул Ахилл, который предсказывает результаты спортивных матчей, спрогнозировал, чем закончится игра сборных России и Бельгии на Евро-2020.

Перед котом на столе рядом с флагами России и Бельгии разместили миски с кормом. После этого на стол пустили животное. Кот сделал выбор в пользу Бельгии.

Как известно, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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