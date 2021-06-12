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"Херсон не за русский мир": в баре города оригинально анонсировали матч сборной РФ на Евро-2020

12 июня 2021, 16:36
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На афише, где указаны дата и время игр, сделали надпись "Бельгия - Оккупанты". Собственно именно так во все мире и называют Россию.

/ Фото Facebook Vitaly Po

Сегодня, 12 июня, лидер мирового рейтинга ФИФА Бельгия начнёт Евро-2020 поединком против России. В одном из баров Херсона решили оригинально анонсировать встречу двух сборных.

В частности, на афише, где указаны дата и время игр, сделали надпись "Бельгия - Оккупанты". Фото опубликовал в Facebook Vitaly Pо.

Анонс игр на 12 июня в баре Херсона выглядит следующим образом:

  • 16:00 Уэльс - Швейцария;
  • 19:00 Дания - Финляндия;
  • 22:00 Бельгия - Оккупанты.

"Херсонщина сказочная, ни разу не за русский мир", - говорится в комментарии к фото.

Фото афиши заведения начали активно распространять в сети.

Отметим, ранее российский кот-оракул Ахилл, который предсказывает результаты спортивных матчей, спрогнозировал, чем закончится игра сборных России и Бельгии на Евро-2020.

Перед котом на столе рядом с флагами России и Бельгии разместили миски с кормом. После этого на стол пустили животное. Кот сделал выбор в пользу Бельгии.

Как известно, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Скандал с новой формой сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

  • Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине - героям Слава", в которой команда сыграет на Евро-2020.
  • В России продемонстрировали негативную реакцию на футбольную экипировку украинцев.
  • 7 июня в УЕФА сказали о том, что организация не видит никаких нарушений требований и правил в новой форме сборной Украины.
  • После жалобы России в УЕФА 10 июня сделали заявление, согласно которому Украина должна убрать с футболок лозунг "Героям слава". В организации назвали его политическим.
  • В Офисе президента заявили, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" не может вызывать каких-либо оговорок и является уместным на футбольной форме сборной.
  • 11 июня УЕФА и Украинская ассоциация футбола (УАФ) согласовали форму, в которой сборная Украины сможет сыграть на чемпионате Европы.
  • 12 июня стало известно, что обновленная форма сборной Украины на Евро 2020 будет с надписью "Слава Украине", а размещенный на футболке лозунг "Героям слава!" будет скрыт картой, в центре очертаний государственных границ. При этом УЕФА намерена проверять форму сине-желтых перед каждым матчем.
футбол новости Херсона Евро-2020
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