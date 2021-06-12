"Херсон не за русский мир": в баре города оригинально анонсировали матч сборной РФ на Евро-2020

На афише, где указаны дата и время игр, сделали надпись "Бельгия - Оккупанты". Собственно именно так во все мире и называют Россию.
Сегодня, 12 июня, лидер мирового рейтинга ФИФА Бельгия начнёт Евро-2020 поединком против России. В одном из баров Херсона решили оригинально анонсировать встречу двух сборных.
В частности, на афише, где указаны дата и время игр, сделали надпись "Бельгия - Оккупанты". Фото опубликовал в Facebook Vitaly Pо.
Анонс игр на 12 июня в баре Херсона выглядит следующим образом:
- 16:00 Уэльс - Швейцария;
- 19:00 Дания - Финляндия;
- 22:00 Бельгия - Оккупанты.
"Херсонщина сказочная, ни разу не за русский мир", - говорится в комментарии к фото.
Фото афиши заведения начали активно распространять в сети.
Отметим, ранее российский кот-оракул Ахилл, который предсказывает результаты спортивных матчей, спрогнозировал, чем закончится игра сборных России и Бельгии на Евро-2020.
Перед котом на столе рядом с флагами России и Бельгии разместили миски с кормом. После этого на стол пустили животное. Кот сделал выбор в пользу Бельгии.
Как известно, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Скандал с новой формой сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"
- Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине - героям Слава", в которой команда сыграет на Евро-2020.
- В России продемонстрировали негативную реакцию на футбольную экипировку украинцев.
- 7 июня в УЕФА сказали о том, что организация не видит никаких нарушений требований и правил в новой форме сборной Украины.
- После жалобы России в УЕФА 10 июня сделали заявление, согласно которому Украина должна убрать с футболок лозунг "Героям слава". В организации назвали его политическим.
- В Офисе президента заявили, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" не может вызывать каких-либо оговорок и является уместным на футбольной форме сборной.
- 11 июня УЕФА и Украинская ассоциация футбола (УАФ) согласовали форму, в которой сборная Украины сможет сыграть на чемпионате Европы.
- 12 июня стало известно, что обновленная форма сборной Украины на Евро 2020 будет с надписью "Слава Украине", а размещенный на футболке лозунг "Героям слава!" будет скрыт картой, в центре очертаний государственных границ. При этом УЕФА намерена проверять форму сине-желтых перед каждым матчем.