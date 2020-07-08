Хищения в Укроборонпроме: суд принял резонансное решение по делу Гладковских

Подольский районный суд Киева 3 июля признал недостоверным, и таким, что нарушает личные неимущественные права Игоря Гладковского-младшего, журналистское расследование Bihus.Info о хищениях в оборонной сфере. Речь идет о фигурантах расследования о масштабных хищениях в "Укроборонпроме".
Об этом сообщает корпорация "Богдан", решение есть в реестре суда.
По информации, суд обязал журналистов Bihus.Info в течение 10 суток со дня вступления решения суда в силу опровергнуть информацию об Игоре Гладковском путем зачитывания диктором в программе "Наші гроші".
По словам Гладковского-младшего, опровержение "прошлогоднего фейка" в судебном производстве - это первый шаг "в установлении справедливости".
Он также сказал, что появление в информационном пространстве "этого вброса спровоцировало целый ряд преследований непосредственно Игоря и Олега Гладковского и предприятий корпорации "Богдан".
Руководитель Bihus.Info Денис Бигус в комментарии "Громадскому" сообщил, что речь идет только о суде первой инстанции, поэтому решение еще будут обжаловать.
"Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", - сказал он.
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