Хортица и Одесса станут примерами развития туристических "магнитов" по программе "Большая стройка" - СМИ

Только за первый год реализации программы "Большая реставрация" в Украине восстановят около полусотни объектов культурного и исторического наследия. Это не только сохранит для потомков достопримечательности, но и создаст дополнительные стимулы для развития туризма, пишет Обозреватель.

Инициатором программы стал президент Владимир Зеленский, включивший в "Большую стройку" также и культурно-исторические объекты.

"Это программа, которую мы сейчас начинаем в Украине и которая не будет останавливаться. У нас много исторических памятников – все это восстановить за три-пять-десять лет просто невозможно. За это время, я уверен, мы восстановим для туризма основные важные "магниты", все остальное – это большая работа, которую предстоит проделать. Самое главное, что мы начали", – говорил глава государства.

Первые результаты "Большой реставрации" уже есть: в Полтаве открыли областную филармонию, не работавшую более 10 лет, в Каневе завершили Шевченковский культурный центр, который начали еще 36 лет назад.

"Одним из флагманских проектов в этом году стало восстановление острова Хортица. На острове, который около 10 лет стоял заброшенным, менее чем за год отремонтировали общественное пространство "Казачий круг", холм Единства, а также приступили к реконструкции здания Музея истории запорожского казачества. Благодаря программе президента Хортица стала первым туристическим "магнитом", доступным людям с инвалидностью. Теперь там проходят фестивали и лазерные шоу", – пишут журналисты.

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Недавно президент Зеленский объявил о старте государственной программы развития туристических "магнитов", которую начнут с Одессы и продолжат в других городах. Проект предполагает обновление инфраструктуры, развязок, набережных, музеев.

"Это начало развития нашей новой региональной программы, мы начинаем с Одессы, ждем сотрудничества с местными властями других городов Украины, заинтересованных в туризме", – заявил президент.

Напомним, вместе с развитием туризма и возрождением культурных памятников по программе "Большая стройка" продолжат восстановление дорог. В планах – построить и отремонтировать 24 тысяч км автодорог до конца 2024 года.