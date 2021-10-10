УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Хотела отомстить": в Одессе беременная женщина придумала историю об изнасиловании тремя мужчинами

10 октября 2021, 10:46

Беременная рассказывала, что познакомилась с мужчинами в Одессе возле супермаркета, они пригласили ее поесть и изнасиловали.

Национальная полиция
В Одессе беременная женщина придумала историю об изнасиловании тремя мужчинами / УНИАН

В Одессе беременная женщина заявляла, что познакомилась с тремя мужчинами у супермаркета, которые впоследствии ее по очереди изнасиловали. На самом деле все это оказалось выдумкой ради мести.

Как сообщает "Одесса.онлайн" со ссылкой на сведения полиции, женщина сама придумала жуткую историю, чтобы отомстить своему парню после конфликта из-за немытой посуды.

Отметим, беременная рассказывала, что познакомилась с мужчинами в Одессе возле супермаркета, они пригласили ее поесть и изнасиловали.

Позже журналисты узнали в полиции, что правоохранителям поступало заявление о групповом изнасиловании, однако оно оказалась фейковых — "пострадавшую" никто не насиловал.

Псевдопострадавшая забрала заявление из полиции после того, как конфликтная ситуация разрешилась.

Реклама

Читайте такжеУгрожал ножом: в Киеве отец зверски изнасиловал свою 14-летнюю дочьНапомним, ранее сообщалось, что в Одессе девушку на 7-й неделе беременности изнасиловали трое мужчин. С ними она познакомилась на выходе из супермаркета "АТБ". Вопиющий инцидент произошел по адресу ул. Ильфа и Петрова. Также сообщалось, что пострадавшая находилась в розыске за участие в краже, поэтому не сразу решилась обратиться к правоохранителям за помощью.

viber
новости Одессы изнасилование
Сейчас вы просматриваете новость «"Хотела отомстить": в Одессе беременная женщина придумала историю об изнасиловании тремя мужчинами». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красеКаменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе Надя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонниковНадя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонников Календарь 2022: как и когда отдыхает УкраинаКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина "Царю-устрашителю" осталось недолго: астролог составил гороскоп для Путина на год"Царю-устрашителю" осталось недолго: астролог составил гороскоп для Путина на год Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

Последние новости

10:55

Гороскоп на 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, кража или убытки

10:46

"Хотела отомстить": в Одессе беременная женщина придумала историю об изнасиловании тремя мужчинами

10:42

Метадон в крови Полякова: эксперта удивил странный диагноз после смерти нардепа Видео

10:06

В России разбился самолет с парашютистами, СМИ сообщают о 19 погибших Видео

10:03

Заруба на 50 миллионов: Фьюри избил Уайлдера в бою с тремя нокдаунами за титул WBC Видео

Реклама
09:41

В Большом театре в Москве прямо во время спектакля декорация убила артиста

09:21

В Мариуполе море "убежало" от берега на 100 метров: названа причина странного феномена Видео

08:52

Сначала экзамен по теории, после - вождение: как Кабмин изменил правила для автошкол мнение

08:34

Грузовик раздавил маршрутку на Одесской трассе: 8 раненых и погибших

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 11 тысяч человек, много госпитализаций Видео

07:58

В Израиле от постковидного синдрома умер 16-летний подросток Видео

07:17

В Тернополе зафиксирован случай сибирской язвы

07:10

Снесет ли Украину новая волна COVID-19 мнение

06:10

Приметы на 10 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

06:01

В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Фото Видео

05:28

Что делать, если все время хочется есть: диетолог поделилась ценными советами

05:02

Какой сегодня праздник 10 октября: Всемирный день каши – какие крупы могут навредить

04:22

Счет пойдет на недели: эксперт рассказал о полной беспомощности Украины перед пандемией COVID-19

03:50

Какой сегодня праздник 10 октября: День санэпидслужбы и День стандартизации и метрологии

03:02

Стабильная деградация: сокурсник Путина рассказал об опасной болезни президента РФ Видео

Реклама
02:16

Сколько раз в год украинцам придется вакцинироваться от COVID-19: врач дал ответ Видео

01:38

"Фатальные последствия": врач назвал нестыковки в деле о внезапной смерти нардепа Полякова Видео

00:51

День художника 2021: душевные поздравления и милые картинки к празднику

09 октября, суббота
23:19

В Киеве авто на бешеной скорости влетело в маршрутку: есть погибшие и пострадавшие Видео

22:49

Полуобнаженная Злата Огневич исполнила страстный танец мужчинам на "Холостячке" и спровоцировала драку

22:16

В Ужгородской школе детям выдают завтраки в файлах для бумаги: шокирующие кадры Видео

22:04

Саакашвили раскрыл маршрут своего возвращения в Грузию Видео

21:22

У особняка Порошенко под Киевом устроили акцию протеста: начались массовые столкновения Видео

21:19

Есть первая победа: сборная Украины одолела Финляндию в отборе на ЧМ-2022 Фото Видео

20:54

Из чего состоит правильный осенний рацион: идеальное меню от диетолога

20:48

"Болезненный удар": Киев анонсировал ответ на газовую сделку Венгрии и РФ Видео

20:09

В Кабмине предупредили, что Европа уже буквально стоит на пороге континентальной газовой войны Видео

20:04

"Появляются автоматически": в Минцифре разъяснили важные нюансы о штрафах в приложении "Дия"

19:55

Меморандум не поможет: эксперт объяснил неизбежность "взлета" ЖКХ-тарифов Видео

19:50

Готова ли Украина к идеальному шторму в энергетике мнение

19:29

Уволенный с должности спикера Разумков заявил о появлении в Раде "БДСМ-коалиции" Видео

19:22

Смертельный "коктейль" в крови Полякова: в полиции оценили данные о результатах экспертизы Видео

19:04

"Мало мозгов": Игорь Кондратюк взъелся на Ани Лорак после ее признания о жизни в России Видео

18:38

"Сделан в СССР": украинский онлайн-магазин вляпался в скандал из-за "подарков" ко Дню защитника

18:35

В ФРГ Украину назвали зоной высокого риска из-за COVID-19 и ужесточили правила въезда Видео

Реклама
18:29

Надя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонников

18:00

Без мистики не обошлось: ведущий "Битвы экстрасенсов" вспомнил, как едва не погиб на Бали Видео

17:54

Прибавка к пенсии: украинцам пообещали дополнительные выплаты в 2022 году Видео

17:50

Худшие аксессуары для женщин после 40 лет Видео

17:22

Нужна только победа: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией Видео

17:17

В крови умершего Полякова нашли следы алкоголя и метадона – нардеп от СН Видео

16:55

Трое мужчин по очереди насиловали беременную девушку в Одессе

16:55

В моде удивительные брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые оставила миру великая Шанель Фото

16:34

Без прививки – вон из школы: на Ровенщине начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита Видео

16:28

Срыв конкурса по избранию главы САП: Зеленский поставил жесткое условие

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять