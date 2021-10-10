"Хотела отомстить": в Одессе беременная женщина придумала историю об изнасиловании тремя мужчинами

В Одессе беременная женщина придумала историю об изнасиловании тремя мужчинами / УНИАН

В Одессе беременная женщина заявляла, что познакомилась с тремя мужчинами у супермаркета, которые впоследствии ее по очереди изнасиловали. На самом деле все это оказалось выдумкой ради мести.

Как сообщает "Одесса.онлайн" со ссылкой на сведения полиции, женщина сама придумала жуткую историю, чтобы отомстить своему парню после конфликта из-за немытой посуды.

Отметим, беременная рассказывала, что познакомилась с мужчинами в Одессе возле супермаркета, они пригласили ее поесть и изнасиловали.

Позже журналисты узнали в полиции, что правоохранителям поступало заявление о групповом изнасиловании, однако оно оказалась фейковых — "пострадавшую" никто не насиловал.

Псевдопострадавшая забрала заявление из полиции после того, как конфликтная ситуация разрешилась.

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Читайте такжеУгрожал ножом: в Киеве отец зверски изнасиловал свою 14-летнюю дочьНапомним, ранее сообщалось, что в Одессе девушку на 7-й неделе беременности изнасиловали трое мужчин. С ними она познакомилась на выходе из супермаркета "АТБ". Вопиющий инцидент произошел по адресу ул. Ильфа и Петрова. Также сообщалось, что пострадавшая находилась в розыске за участие в краже, поэтому не сразу решилась обратиться к правоохранителям за помощью.