"Худшая зима со времен Второй мировой войны": Кличко предупредил о риске эвакуации части жителей Киева

Путин пытается заставить киевлян бежать, заявил Кличко / Фото УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за отключения электроэнергии столицу Украины может ждать "худшая зима со времен Второй мировой войны". Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, которое будет обнародовано в среду, 23 ноября.

По словам Кличко, жителям Киева нужно приготовиться к сценарию повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах, передает DW.

Если дело пойдет по худшему сценарию, возможно, "придется эвакуировать часть города", хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло.

Кличко заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается заставить киевлян бежать, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

"Путин хочет терроризировать людей, заставляя их мерзнуть без света", и, таким образом, надавить на президента Украины Владимира Зеленского, считает Кличко.

"Мое впечатление: люди станут только злее, решительнее. Мы не умрем и не уйдем, как этого хочет Путин", - сказал он.

Мэр Киева призвал Германию срочно направить гуманитарную помощь - генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи.

Отключение света в Украине

В начале ноября издание The New York Times писало, что столичные власти не исключают полного отключения электроэнергии в Киеве, что может привести к эвакуации примерно трех миллионов жителей города.

Позже директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук заявил, что в Киеве нарабатывают разные варианты реагирования на случай ЧС. Пока что ситуация контролируемая, поэтому причин говорить об эвакуации населения сейчас нет.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что из-за массированных атак оккупантов на украинскую энергосистему выключения света могут быть длительными.

"Мы пытаемся сейчас стабилизировать ситуацию. Готовиться, как известно, надо всегда к самому худшему. Мы понимаем, что враг вообще хочет уничтожить нашу энергосистему, вызвать длительные отключения. Мы работаем над тем, чтобы не дать ему это сделать", – заявил 18 ноября глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Нардеп, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус прогнозировал, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

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