УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Идея-фикс Путина: экс-глава СБУ предупредил о подрывной акции Кремля и назвал сроки

13 июля 2021, 05:24
Прослушать новость
Остановить

Евгений Марчук оценил вероятность широкомасштабного наступления РФ по всей границе Украины.

Марчук предупредил о провокации РФ
От РФ можно ждать провокации против Украины, говорит Евгений Марчук / Facebook/mod.mil.rus

Россия может организовать провокацию против Украины в совершенно неожиданной сфере и даже с белорусского направления, заявил бывший глава СБУ, экс-министр обороны Евгений Марчук.

В интервью Радио Свобода он не исключил серьезные акции РФ против Украины.

"Тем более, что России очень важно дискредитировать 30-летие Независимости Украины. По логике российских СМИ, надо дискредитировать президента Зеленского, не имеющего никакого отношения к 30-летию. Ему не так это будет больно, это не его заслуги. Это такая российская логика примитивная, циничная", - подчеркнул экс-глава СБУ.

В то же время он исключил широкомасштабного наступления РФ по всей границе Украины.

"Но помним слова Путина: "Организаторы любых провокаций, которые угрожают коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". Это невозможно перевести на логику нормального человека со здравым смыслом", - говорит Марчук.

Реклама

Вместе с тем он уверен, что президент РФ Владимир Путин будет пытаться найти выход из-под санкционного удара Запада.

"Параллельно с этим он может сам не обдумывает, а дает указание тому же Шойгу: "А вы все еще думайте, как дожать Украину". Поэтому я не исключаю этой гипотезы, что идея-фикс, если даже не захватить Украину, то расколоть ее по Днепру", - пояснил экс-министр обороны.

"И тот первый раунд в 2014 году, когда от Харькова до Измаила у нас кипело все, это был план. Я думаю, что Путин наказал не одного, кто разрабатывал этот план, потому что он состоялся не в том масштабе, какой они планировали. Но то, что это идея-фикс и доминанта, она сидит. Возможно, в этом варианте уже не будет. Может не по Днепру, а что-то еще", - добавил Марчук.

Читайте такжеПутин объяснил, зачем "танцевал с мечом" возле украинских границ

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.

новости России Евгений Марчук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Идея-фикс Путина: экс-глава СБУ предупредил о подрывной акции Кремля и назвал сроки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожарыГороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Названы 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит головаНазваны 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит голова Украину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионыУкраину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионы Италия сенсационно выиграла Евро-2020Италия сенсационно выиграла Евро-2020 "Вели себя бесстыдно": трех украинок оштрафовали в Черногории за откровенную фотосессию"Вели себя бесстыдно": трех украинок оштрафовали в Черногории за откровенную фотосессию

Последние новости

06:01

Путин готовится к наступлению и хочет скрыть проблемы Крымского моста – военный эксперт

05:24

Идея-фикс Путина: экс-глава СБУ предупредил о подрывной акции Кремля и назвал сроки Видео

05:04

Как вернуться в рабочий ритм после сезона отпусков: рассказывает психолог

04:43

Ученые отыскали радикальный и жестокий способ продлить жизнь мужчинам Видео

04:17

Когда День Ильи: дата, традиции и запреты праздника

Реклама
03:34

Цена может стать неподъемной: эксперт спрогнозировал рост тарифов на газ

03:10

Православный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

02:16

Гороскоп на 15 июля 2021 всех знаков Зодиака: грандиозный скандал или большая любовь Видео

01:25

Худший сценарий для Киева: эксперт оценил риски остановки транзита газа через Украину Видео

01:19

Жена Сергея Лещенко показала грудь и взбудоражила Сеть жарким фото

00:51

Трудно уснуть? Две вещи, которые вы должны съесть или выпить перед сном Видео

00:39

По Житомиру пронесся сильный ливень с градом: есть жертва непогоды Видео

00:16

Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать Видео

00:02

Блогерша-подросток выгуляла парня на поводке и нарвалась на критику: ей угрожает мусульманская банда Видео

12 июля, понедельник
23:55

Симптомы высокого уровня холестерина: невидимый знак на ваших пальцах Видео

23:35

"Он ведет Украину к уничтожению": Поклонская вызверилась на Зеленского из-за статьи Путина Видео

23:30

На Житомирщине ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение: полиция подозревает военного Видео

23:04

Можно ли почистить печень и организм в целом: ученые наконец дали ответ Видео

22:56

Статья Путина - обиженный старческий бубнеж мнение

22:55

Заливали молоком и засыпали хлопьями: в киевском метро блогеры отличились очередной выходкой Видео

Реклама
22:40

Как правильно хранить и замораживать кукурузу: главные правила для здоровья Видео

22:31

Как спастись от магнитных бурь: советы опытного врача Видео

22:29

"Концентрация остается высокой": Зеленский высказался по поводу отвода российских войск Видео

22:09

Как долго остаются симптомы COVID-19 после выздоровления - ответ медиков Видео

21:50

Cемь ошибок приготовления, которые делают овощи бесполезными Видео

21:43

"Замены быть не может": Меркель сделала громкое заявление касательно Северного потока-2 Видео

21:38

Меркель рассказала, какое громадное количество вакцин от COVID-19 Германия передаст Украине Видео

21:12

Лишение свободы и громадный штраф: в Запорожье суд вынес приговор водителю электросамоката

21:07

Меркель разозлилась из-за медленного выполнения Минских соглашений Видео

21:05

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор 12 апостолов Видео

20:51

"Все черное и обожженное": во Львове девочка проглотила батарейку и сильно повредила пищевод

20:11

Купались рядом с трупом: в Одессе тело утопленника пролежало на пляже 4 часа - СМИ Видео

19:45

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

19:40

"Украина - детище советское эпохи": полный текст скандальной статьи Путина об Украине

19:39

Победительница Холостяка Даша Квиткова поразила признанием про секс на 9 месяце

19:29

"Все случилось внезапно": в Херсоне 12-летняя девочка умерла во время операции

19:07

В Испании трагически утонула украинка: двое маленьких детей остались без матери Видео

18:43

Рианна впервые за 5 лет снимает клип и покажет там своего возлюбленного

18:42

"Киеву Донбасс просто не нужен": статья Путина

18:14

Племянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляже

Реклама
18:00

На украинских прилавках появились первые арбузы ранних сортов: цены удивляют

18:00

Как не попасть на вредоносный сайт: специалисты рассказали, на что обращать внимание

17:42

За рубежом украинское постное масло вдвое дешевле: сравнение цен на продукты в Украине и в Чехии Видео

17:37

Новая больница 3 уровня в Краматорске может остаться без персонала: названа причина

17:07

Не устроила панамка: маму девочки в детсаду под Днепром буллили и требовали деньги

17:02

Тина Кароль раскрыла все опасности Atlas Weekend 2021, которые случились с ней Видео

16:44

Семеро детей в багажнике: под Киевом пьяный мужчина за рулем в ДТП убил себя и ребенка Видео

16:41

Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "мне говорили, что я занимаюсь фигней"

16:20

"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни Видео

16:18

"Незабываемые впечатления": блогерка нырнула в водоросли и потроллила отдых в Одессе Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять