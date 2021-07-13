Идея-фикс Путина: экс-глава СБУ предупредил о подрывной акции Кремля и назвал сроки

От РФ можно ждать провокации против Украины, говорит Евгений Марчук / Facebook/mod.mil.rus

Россия может организовать провокацию против Украины в совершенно неожиданной сфере и даже с белорусского направления, заявил бывший глава СБУ, экс-министр обороны Евгений Марчук.

В интервью Радио Свобода он не исключил серьезные акции РФ против Украины.

"Тем более, что России очень важно дискредитировать 30-летие Независимости Украины. По логике российских СМИ, надо дискредитировать президента Зеленского, не имеющего никакого отношения к 30-летию. Ему не так это будет больно, это не его заслуги. Это такая российская логика примитивная, циничная", - подчеркнул экс-глава СБУ.

В то же время он исключил широкомасштабного наступления РФ по всей границе Украины.

"Но помним слова Путина: "Организаторы любых провокаций, которые угрожают коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". Это невозможно перевести на логику нормального человека со здравым смыслом", - говорит Марчук.

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Вместе с тем он уверен, что президент РФ Владимир Путин будет пытаться найти выход из-под санкционного удара Запада.

"Параллельно с этим он может сам не обдумывает, а дает указание тому же Шойгу: "А вы все еще думайте, как дожать Украину". Поэтому я не исключаю этой гипотезы, что идея-фикс, если даже не захватить Украину, то расколоть ее по Днепру", - пояснил экс-министр обороны.

"И тот первый раунд в 2014 году, когда от Харькова до Измаила у нас кипело все, это был план. Я думаю, что Путин наказал не одного, кто разрабатывал этот план, потому что он состоялся не в том масштабе, какой они планировали. Но то, что это идея-фикс и доминанта, она сидит. Возможно, в этом варианте уже не будет. Может не по Днепру, а что-то еще", - добавил Марчук.

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Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.