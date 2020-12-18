Икона из Луганска для Лаврова: в ПЦУ отреагировали на подарок министру РФ в Боснии

Епифаний прокомментировал инцидент с украинским иконой в Боснии и Герцеговине / Reuters

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.

"Подарок" символический, поскольку икона с той территории, которая сейчас находится в оккупации, сообщил Епифаний в интервью Радио Свобода.

"И это не зависит от нас как от церкви, действительно, хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи вообще-то не должны происходить. Каждый народ должен уважать другие народы и не делать таких поступков", - добавил Епифаний.

Украинская икона для Лаврова - о чем сообщалось ранее: