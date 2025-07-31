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Имел цели и большое сердце: российская ракета убила 6-летнего каратиста Матвея

Мария Николишин
31 июля 2025, 18:16
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Тренер мальчика рассказал, что он имел большую целеустремленность.
Имел цели и большое сердце: российская ракета убила 6-летнего каратиста Матвея
Ракета убила 6-летнего мальчика / коллаж: Главред, фото: Украинская федерация каратэ, Владимир Зеленский

Коротко:

  • Из-за российского удара погиб 6-летний Матвей Марченко
  • Он был воспитанником столичного клуба каратэ "Сен-Бин"

В ночь на 31 июля Киев подвергся очередному массированному удару со стороны страны-агрессора России. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Погибли шесть человек, среди них 6-летний Матвей Марченко, воспитанник столичного клуба каратэ "Сен-Бин". Об этом сообщили в Украинской федерации каратэ.

"Сегодня Украина потеряла еще одну светлую детскую душу. Еще одного маленького мечтателя. Будущего чемпиона. Мальчика, у которого были цели, воля и большое сердце. Жизнь, которая только начиналась. Матвей стал еще одним ребенком, убитым российской ракетой", - говорится в сообщении.

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Известно, что Матвей был самым младшим сыном в семье. Его старшие братья - Михаил (8 лет) и Лев (12 лет) - также занимаются каратэ.

Его тренер Игорь Ефименко вспоминает, что мальчик тренировался уже полтора года.

По его словам, несмотря на юный возраст, Матвей обладал большой целеустремленностью и серьезным отношением к тренировкам.

"Матвей был очень хорошим и послушным ребенком. За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат. Как бы это не звучало, но однажды он сам подошел ко мне и сказал: Игорь Анатольевич, я хочу всех побеждать и перегнать своего брата Леву по медалям", - вспоминает он.

Тренер также отметил, что мальчик был душой всех компаний.

"Мама Матвея и папа гордятся своими еще двумя детьми, и я уверен всегда будут гордиться Матвеем, он был душой всех компаний, как среди сверстников, так и душой старшей группы, так как он всегда тянулся к старшим и в первую очередь к брату", - подытожил Игорь Ефименко.

Имел цели и большое сердце: российская ракета убила 6-летнего каратиста Матвея
Погибший мальчик Матвей / фото: Украинская федерация каратэ

Удар РФ по Киеву

Глава МВД Игорь Клименко сообщал, что около пяти часов утра, когда люди еще спали, российская ракета попала в жилую многоэтажку в Святошинском районе.

По его словам, удар был настолько сильным, что людей буквально выбрасывало из окон взрывной волной. Тогда же стало известно, что погиб шестилетний мальчик Матвей. Врачи пытались его спасти, но чуда не произошло.

Ночная атака по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, взрывы в столице начали раздаваться еще вечером 30 июля, там работала ПВО, которая отражала российские Шахеды. Тогда вражеские БПЛА заходили на город с разных направлений.

Позже столичная власть сообщила о том, что после после длительной тревоги утром 31 июля армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву баллистикой. Последствия удара были зафиксированы в Шевченковском и Святошинском районах. Под удар попала жилая застройка.

Стоит заметить, что оккупанты запустили по Украине 317 средств воздушного нападения. ПВО удалось сбить только 291 средство.

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Об источнике: Украинская федерация каратэ

Украинская федерация каратэ (УФК) - всеукраинская спортивная организация, занимающаяся развитием, популяризацией и проведением соревнований по олимпийскому каратэ в Украине. Федерация является официальным представителем Украины во Всемирной федерации каратэ - единственной международной организации, признанной МОК для проведения соревнований по каратэ на Олимпийских играх, пишет Википедия.

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