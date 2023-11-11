УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Имеют ли право работники ТЦК проверять документы на улицах: ответ адвоката

Дмитрий Видоменко
11 ноября 2023, 10:01
Украинскими законами не утверждены бланки документов, которые давали бы право представителям ТЦК проверять документы у любого прохожего.

Военкомат, мобилизация
Ни комендант, ни начальник ТЦК не имеет полномочий выдавать удостоверения на проверку документов - адвокат / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб

В Украине в ходе военного положения нередки случаи, когда работники ТЦК (в просторечии – военкоматов) требуют у прохожих документы для проверки. Но, как говорит адвокат Владимир Крекотень в социальной сети Instagram, действующим украинским законодательством не утверждены бланки каких-либо удостоверений, которые давали бы право представителям ТЦК проверять документы у любого прохожего.

"В сети видел видео, где работник ТЦК останавливает какого-то гражданина и показывает ему какое-то удостоверение, выданное комендантом ТЦК, которое вроде бы как предоставляет уполномочия на проверку документов. Кроме того, ни комендант, ни начальник ТЦК не имеет полномочий выдавать подобные удостоверения. Учитывайте это, если на улице к вам обратится человек в форме и потребует ваши документы, предъявив подобное удостоверение", ‒ сказал адвокат.

видео дня

Какие есть законные основания для проверки документов

Уполномоченное лицо вправе потребовать у мужчины предъявления им документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины либо специальный статус лица, в следующих случаях:

  • если человек имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;
  • если существует достаточно оснований полагать, что человек совершил или намерено совершить правонарушение;
  • если человек находится на территории или объекте со специальным режимом;
  • если у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;
  • если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;
  • если внешние признаки человека или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что человек имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;
  • нарушение человеком соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

"В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - подчеркнул Крекотень.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация военкоматы мобилизация в армию
Реклама

Главное за день

РФ пыталась ударить по Киеву "Искандером": в КГВА раскрыли подробности

РФ пыталась ударить по Киеву "Искандером": в КГВА раскрыли подробности

10:12 Украина
Ночная атака дронов: в Одесской и Днепропетровской областях есть "прилеты"

Ночная атака дронов: в Одесской и Днепропетровской областях есть "прилеты"

09:45 Украина
Оккупанты выпустили баллистику, сработала ПВО: в ВСУ рассказали об атаке по Киеву

Оккупанты выпустили баллистику, сработала ПВО: в ВСУ рассказали об атаке по Киеву

09:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:45

"Совсем не завидую": экс-участник "Дизель Шоу" резко высказался о сбежавших в РФ Писаренко и Никишине

10:12

РФ пыталась ударить по Киеву "Искандером": в КГВА раскрыли подробности

10:10

Этот рецепт блинов с сыром и зеленью за 20 минут изменит ваше представление о завтраке

10:01

Имеют ли право работники ТЦК проверять документы на улицах: ответ адвоката

09:45

Ночная атака дронов: в Одесской и Днепропетровской областях есть "прилеты"

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - ГорбачУкраина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач
09:25

Оккупанты выпустили баллистику, сработала ПВО: в ВСУ рассказали об атаке по Киеву

09:17

Война в Израиле: настало время промежуточных выводовмнение

09:05

Какой праздник завтра 12 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:58

"Ты – на войне": Ярош "вписался" в языковой скандал, запущенный Фарион

Реклама
08:34

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: сколько удалось сбить ПВО

08:07

В Киеве прогремели мощные взрывы, объявлена тревога: первые подробности

07:35

В России горел пороховой завод в Тамбове: перед пожаром прогремел взрыв

06:12

Почему украинскому бизнесу пока не "светят" инвестициимнение

05:10

"Не получится воевать на два фронта": Свитан сказал, что станет ключом к продвижению ВСУ

04:30

Можно ли кипятить воду дважды: специалист сообщила о ключевой опасности

03:24

Забудьте о спортзале навсегда: вы удивитесь насколько можно похудеть, если просто убирать дома

02:15

ВСУ нацелились на освобождение двух городов: Свитан раскрыл направления удара

01:47

Что будет с помощью Украине в случае победы Трампа на выборах: ответ эксперта

00:11

Венгрия не заблокирует помощь Украине: в Евросоюзе знают, как обыграть Орбана

10 ноября, пятница
23:02

Мощная буря накрыла Украину: как долго будет "трусить" геомагнитный шторм

Реклама
22:49

Когда поднимут пенсии украинцам: Шмыгаль сделал заявление

22:20

Чего на самом деле хочет Путин: министр обороны Эстонии обратил внимание на важную деталь

22:03

"Сейчас на месте": Литва передала ВСУ пусковые установки ЗРК NASAMS

21:58

"Акула" и "Серна" пошли ко дну: в Крыму затонули российские десантные корабли

21:50

Лиза Ющенко похвасталась телом на Мальдивах

21:30

СМИ разузнали новые детали смерти Мэттью Перри: кто нашел бездыханное тело актера

21:27

Подкопаева похвасталась взрослой дочкой-красавицейВидео

21:03

В Украине заметно поменяли правила ухода в декрет: что теперь иначе

20:46

Движется целая колонна из Воронежа: оккупанты перебрасывают из РФ больше техники на фронтВидео

20:20

Кто из мужчин имеет право выезда за границу: пограничник назвал категории

20:07

Под Одессой прогремели взрывы во время воздушной тревоги, есть 2 попадания: подробностиФото

19:40

Эксперт оценил, как сильно американцы готовы снова голосовать за Байдена

19:33

Где ударят грозовые дожди, а где будет падать снег: Украину атакуют штормы

19:18

"Нет никаких оправданий": Ксения Мишина раскрыла шокирующую правду об экс-супруге-абьюзере

19:12

Цифры сумасшедшие: Залужный раскрыл потери оккупантов за месяц под Авдеевкой

19:03

Путь в ЕС: очень важно образцово пройти ближайшие годымнение

18:50

Доплясался "Дикий ангел": у Орейро хотят отбрать паспорт РФ из-за "пропаганды ЛГБТ"

18:49

Нацгвардейцы мощно продвинулись на юге, позиции врага подорваны - Клименко

18:39

Идеальная зарядка для людей 60 лет+: 12 лучших упражнений, сидя на стулеВидео

18:19

slotoking рассказал об идейной и креативной стороне создания РК "Ищем 11 королей" реклама

Реклама
18:17

Воспитание в эпоху гаджетов: сколько времени в телефоне можно проводить ребенку

18:01

Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом"

18:01

Какая самая яркая звезда в Млечном пути: удивительная загадка Вселенной

17:30

РФ потеряла минимум 197 летчиков: в России обнародовали статистику потерь оккупантов

17:27

Не выбрасывайте стсыревшую соль: 5 забытых кулинарных секретов сделают ее как новую

17:25

В Украине воздушные тревоги будут длиннее: в Воздушных силах назвали причину

16:51

Расцветут радостью: для 3 знаков зодиака 2024 год станет очень счастливым

16:49

Favbet задонатил 4 млн грн на сбор UNITED24 "Безпечне небо" реклама

16:46

ЕС может не успеть передать Украине миллион боеприпасов до марта – Bloomberg

16:42

Освобождение оккупированных территорий: Зеленский провел важное заседание Ставки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять