Имеют ли право работники ТЦК проверять документы на улицах: ответ адвоката

Украинскими законами не утверждены бланки документов, которые давали бы право представителям ТЦК проверять документы у любого прохожего.

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Ни комендант, ни начальник ТЦК не имеет полномочий выдавать удостоверения на проверку документов - адвокат / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб

В Украине в ходе военного положения нередки случаи, когда работники ТЦК (в просторечии – военкоматов) требуют у прохожих документы для проверки. Но, как говорит адвокат Владимир Крекотень в социальной сети Instagram, действующим украинским законодательством не утверждены бланки каких-либо удостоверений, которые давали бы право представителям ТЦК проверять документы у любого прохожего.

"В сети видел видео, где работник ТЦК останавливает какого-то гражданина и показывает ему какое-то удостоверение, выданное комендантом ТЦК, которое вроде бы как предоставляет уполномочия на проверку документов. Кроме того, ни комендант, ни начальник ТЦК не имеет полномочий выдавать подобные удостоверения. Учитывайте это, если на улице к вам обратится человек в форме и потребует ваши документы, предъявив подобное удостоверение", ‒ сказал адвокат.

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Какие есть законные основания для проверки документов

Уполномоченное лицо вправе потребовать у мужчины предъявления им документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины либо специальный статус лица, в следующих случаях:

если человек имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что человек совершил или намерено совершить правонарушение;

если человек находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки человека или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что человек имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение человеком соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

"В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - подчеркнул Крекотень.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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