Инновационные технологии: в Херсоне построили церковь из пенопласта

Здание построили практически мгновенно.
В Херсоне соорудили храм из пенопласта. В местной епархии отмечают, что церковь строят по новой технологии, причем, исключительно за счет неравнодушных граждан.
Как сообщает пресс-служба Херсонской епархии ПЦУ, возведение храма длилось считанные часы, и этим очень хвастаются священники.
Кроме этого, в ПЦУ отметчают, что очевидцы стройки одобрили такой метод и оставили хорошие отзывы по этому поводу.
Пенопласт затем покроют твердой цементной оболочкой.
В воскресенье, 4 июля, после божественной литургии, на строительной площадке храма Воскресения Христова уже отслужили благодарственный молебен с участием епископа Херсонского и Таврического Никодима.
Напомним, в Каменском в Днепропетровской области две женщины с ребенком ограбили церковь. Грабители несколько раз пытались осуществить преступление.
Сначала они пришли в церковь 17 июня, а потом 20 июня. Причем, с ребенком. Злоумышленники украли декоративные туи с клумбы возле церкви.
Кроме того, запись камер видеонаблюдения показала, что сперва одна из воровок перекрестилась, а затем начала выкапывать деревья.