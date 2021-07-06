Инновационные технологии: в Херсоне построили церковь из пенопласта

Возле церкви уже отслужили благодарственный молебен / УНИАН

В Херсоне соорудили храм из пенопласта. В местной епархии отмечают, что церковь строят по новой технологии, причем, исключительно за счет неравнодушных граждан.

Как сообщает пресс-служба Херсонской епархии ПЦУ, возведение храма длилось считанные часы, и этим очень хвастаются священники.

Кроме этого, в ПЦУ отметчают, что очевидцы стройки одобрили такой метод и оставили хорошие отзывы по этому поводу.

Пенопласт затем покроют твердой цементной оболочкой.

В воскресенье, 4 июля, после божественной литургии, на строительной площадке храма Воскресения Христова уже отслужили благодарственный молебен с участием епископа Херсонского и Таврического Никодима.

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Напомним, в Каменском в Днепропетровской области две женщины с ребенком ограбили церковь. Грабители несколько раз пытались осуществить преступление.

Сначала они пришли в церковь 17 июня, а потом 20 июня. Причем, с ребенком. Злоумышленники украли декоративные туи с клумбы возле церкви.

Кроме того, запись камер видеонаблюдения показала, что сперва одна из воровок перекрестилась, а затем начала выкапывать деревья.