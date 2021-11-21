Итальянская семья отказалась от ребенка, которого родила в Украине суррогатная мать / ua.depositphotos.com

Огромные испытания обрушились на 15-месячной малышки, которая была рождена в Украине от суррогатной матери. Ее бросили родители из Италии – сначала оставили ее на няню и не появлялись, а потом и вовсе отказались от нее.

Как сообщает "Голос на украинском", итальянская пара приехала в Украину в 2020 году, чтобы благодаря суррогатному материнству стать родителями. После рождения младенца супруги вернулись в Италию, а малыша оставили на попечении няни.

Выяснилось, что женщина долго ухаживала за малышом, но перестала получать плату за свои услуги, а на связь новоиспеченные папа и мама не выходили. В итоге няня обратилась в итальянское консульство, чтобы сообщить об инциденте.

Дипломатическое учреждение признало девочку гражданкой Италии, изготовило ей документы и привезло в Милан.

Сейчас ребенка забрала другая семья в Пьемонте, а Туринский суд по делам несовершеннолетних начал процесс усыновления.

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Против генетических родителей-итальянцев открыто дело.

На допросе супруги подтвердили свой отказ от девочки. Причиной тому стало то, что генетическая мать "не чувствовала ее своей дочерью" и потому, не хочет воспитывать ее.

Адвокат пары заявил, что его подзащитные от ребенка не отказывались, но почему не забрали ребенка в Италию, объяснить не смог.

Сейчас прокуратура оценивает возможность уголовной ответственности итальянцев за "оставление несовершеннолетнего".

Ранее сообщалось, Украина превратилась в крупнейшего поставщика суррогатных матерей для китайских клиентов. Согласно подсчетам инсайдеров отрасли, ежегодно от суррогатного материнства в Украине рождается 2500-3000 детей, из которых треть приходится на китайских клиентов.

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