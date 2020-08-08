"Не будем пытать": украинский журналист рассказал подробности задержания в Минске

Задержанные журналисты вернулись в Украину / Фейсбук И.Гребенюка

Украинский журналист Иван Гребенюк, которого депортировали из Беларуси, рассказал подробности своего задержания в Минске.

Как написал он в своем Facebook, белорусский спецназ вломился к нему в гостиницу Минск.

"Каких-то 5 часов назад ты был в гостинице Минск, потом был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил распахнулась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями ОМОН. Далее обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания - "нет, мы вас не будем пытать...", - рассказал журналист.

Он напомнил, что телеканал Сurrenttime, сотрудником которого он является, запрашивал аккредитацию перед президентскими выборами, однако официальный Минск ее не предоставил.

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Напомним, 7 августа в Минске задержали троих корреспондентов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка (граждане Украины), а также Юрия Баранюка (гражданин России).

Позднее Ромалийскую и Гребенюка депортировали в Украину.