Избили и оставили умирать: на Полтавщине нашли тело молодого человека

На Полтавщине в драке погиб молодой человек / УНИАН

В городе Горишние Плавни, что в Полтавской области, нашли мертвым 22-летнего местного жителя. Тело примерно в 6 утра 7 августа в кустах увидел прохожий. Он и обратился в полицию.

По словам правоохранителей, на его теле обнаружены признаки насильственной смерти. Вероятно его избили во время драки. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, рассказал пресс-секретарь полиции Полтавщины Роман Гришин в комментарии "Общественном".

Полиция уже возбудила уголовное производство по части второй статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Она предусматривает от 7 до 10 лет тюрьмы.

Сейчас ищут свидетелей инцидента. Если кому-то известно об этих событиях, правоохранители просят сообщить по телефонам: (096) 288-63-45, (063) 377-77-64, (097) 900-72-98 или 102.

Ранее Главред рассказывал о резонансном самоубийстве в Днепре – в лесополосе нашли повешенным подполковника СБУ. При нем была найдена предсмертная записка, в которой обличаются виновные в его смерти.

Также сообщалось, что в Одессе нашли повешенным копа, который набрал долгов на 300 тысяч долларов и обокрал квартиру. По предварительной версии событий, причиной смерти стало самоубийство, однако, как позже стало известно, у трупа Ивана Митькина были связаны руки, что прямо противоречит версии полиции о самоубийстве.