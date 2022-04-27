Извини, кроха: девочка подарила украинскому бойцу игрушку и погибла от русских бомб в Мариуполе

девочка подарила украинскому бойцу игрушку и погибла от русских бомб в Мариуполе / Коллаж фото Иван Богдан и УНИАН

Своей бомбардировкой завода "Азовсталь" русские оккупанты убили маленькую девочку, которая подарила одному из украинских бойцов свою игрушку ‒ гуся. Об этом написал на своей странице в Facebook сам военный, которого зовут Иван Богдан.

По его словам, еще в конце марта 2022 года в бомбоубежище "Азовстали" девочка подарила ему мягкую игрушку ‒ тряпичного гуся.

На вид ребенку было от 10 до 12 лет.

"Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян. Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни", – сказал он.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк готов провести специальный раунд переговоров в Мариуполе для того, чтобы вывести заблокированных украинских военных и гражданских лиц.

"Да. Без каких-либо условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Так как они свои. Так как они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - написал Подоляк в Twitter.

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