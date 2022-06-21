"Извините, мы у вас в гостях": бойцы ВСУ подружились на позициях с дикими кабанами

Бойцы ВСУ подружились на позициях с дикими кабанами/ Reuters, скрин с видео

Украинские военные подружились с дикими кабанами, которые целой стаей не стесняясь приходят к ним в гости прямо на позиции.

Соответствующее видео появилось в сети. Как видно из видео, кабанья семья нисколько не боится украинских воинов, и вполне возможно уже не впервые заходит к ним в гости, ведь чувствует себя рядом с ними очень свободно.

При этом и сами животные ведут себя достаточно спокойно и учтиво.

В свою очередь украинские воины пообещали своим новым друзьям, что оставят им что-то вкусненькое на своей полевой кухне, если те не будут копаться в их вещах.

"Опять "боевые" кабаны. Друзья, мы у вас в гостях. Мы извиняемся, но это наша кухня, друзья. Мы после себя убираем, и вам что-то оставим", – говорит к кабанам один из бойцов.

Напомним, под Запорожьем коза взорвала растяжки и ранила группу оккупантов. В оккупированном селе Конские Раздоры (Запорожская область) буйная коза случайно способствовала ранениям нескольких российских агрессоров.

Ранее советник председателя ОП Алексей Арестович рассказал, что операция по защите южных областей Украины провалилась из-за предательства "лиц, принимавших решения".

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