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Выбивали признание: СМИ узнали о еще одном пострадавшем от рук полицейских из Кагарлыка

27 мая 2020, 16:01

Установлен еще один эпизод с превышением служебных полномочий полицейскими.

Шеврон полиция
Установлен эпизод с превышением служебных полномочий полицейскими / УНИАН

Стали известны новые подробности в деле двоих полицейских из Кагарлыка Киевской области, которых обвиняют в изнасиловании и пытках женщины.

В частности, установлен еще один эпизод, связанный с выбиванием показаний и превышением служебных полномочий.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, речь идет о мужчине, к которому незаконно проникли в жилище, изъяли имущество, доставили в отделение, применяли незаконные методы, требуя сознаться в совершении преступлений.

С ним уже проведены следственные действия, подчеркивается в сообщении.

Напомним, 24 мая в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда обратилась девушка с множественными травмами в результате избиения и изнасилования. Сотрудники внутренней безопасности оперативно задержали двоих полицейских.

Позже в преступлении обвинили оперативника из Кагарлыка Сергея Сулиму и начальника СКП Николая Кузива. Эту информацию подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко, лично опубликовавший фотографии двух бывших правоохранителей в Сети.

полиция новости Украины Кагарлык
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