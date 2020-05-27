Выбивали признание: СМИ узнали о еще одном пострадавшем от рук полицейских из Кагарлыка

Установлен эпизод с превышением служебных полномочий полицейскими / УНИАН

Стали известны новые подробности в деле двоих полицейских из Кагарлыка Киевской области, которых обвиняют в изнасиловании и пытках женщины.

В частности, установлен еще один эпизод, связанный с выбиванием показаний и превышением служебных полномочий.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, речь идет о мужчине, к которому незаконно проникли в жилище, изъяли имущество, доставили в отделение, применяли незаконные методы, требуя сознаться в совершении преступлений.

С ним уже проведены следственные действия, подчеркивается в сообщении.

Напомним, 24 мая в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда обратилась девушка с множественными травмами в результате избиения и изнасилования. Сотрудники внутренней безопасности оперативно задержали двоих полицейских.

Позже в преступлении обвинили оперативника из Кагарлыка Сергея Сулиму и начальника СКП Николая Кузива. Эту информацию подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко, лично опубликовавший фотографии двух бывших правоохранителей в Сети.