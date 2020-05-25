"Насиловали по очереди": появилась новая версия о зверствах полицейских в Кагарлыке

Источники в полиции рассказали об еще одной версии жуткого инцидента в Кагарлыке / Фото facebook.com/odesapolice

Появилась еще одна версия инцидента, произошедших в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыке Киевской области, где двое полицейских пытали и изнасиловали 26-летнюю девушку и применили меры физического насилия к мужчине. Согласно данной версии, преступление совершили сотрудник превенции и участковый.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов пришли к девушке домой и заявили, что она должна отправиться с ними в отделение полиции. Гражданка ранее привлекалась к административной ответственности за небольшие кражи.

Девушки отвезли в отдел, после чего двое полицейских закрыли дверь на ключ и приступили к допросу, в ходе которого пытали, избивали и насиловали девушку. Действовали по очереди, удерживая также по очереди руки жертвы. Как заявила потерпевшая, периодически полицейские прерывались на распитие спиртных напитков, после чего продолжали ее насиловать, избивать и угрожать "отвести в лес и закопать", сообщает СтранаUA со ссылкой на источник в киевской полиции.

Как утверждает источник, полицейские также издевались и над мужчиной, которого привезли как свидетеля. Его пытали при помощи противогаза, били по голове дубинкой и угрожали изнасилованием.

Подчеркивается, что пострадавшая девушка не имела никакого отношения к краже, которую полицейские таким образом пытались на нее "повесить". После случившегося она с множественными признаками насилия обратилась к врачам, позвонившим в полицию. После этого подозреваемых задержали.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что к избиению и изнасилованию девушки причастны двое полицейских – начальник СКП Кагарлицкого отделения полиции Николай Кузив и оперативник Сергей Сулима.