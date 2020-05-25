Избили и изнасиловали девушку: в Киевской области задержаны двое полицейских

В Кагарлыке двух полицейских обвиняют в изнасиловании девушки / УНИАН

В городе Кагарлык Киевской области сотрудники Внутренней безопасности Национальной полиции задержали двух представителей правоохранительных органов, которых подозревают в избиении и изнасиловании девушки.

В воскресенье, 24 мая, в полицию обратилась девушка 1994 года рождения с заявлением о том, что ее избили и изнасиловали правоохранители. ВБ полиции провела проверку, в ходе которой информация жертвы была подтверждена. Накануне девушку доставили в отделение полиции на допрос с целью выяснения обстоятельств кражи имущества, сообщают в Нацполиции.

Двух подозреваемых полицейских задержали и поместили в следственный изолятор. В их отношении открыто уголовное дело по статье 152 Уголовного кодекса (изнасилование). Вся информация по этому делу уже передана в Государственное бюро расследований.

Руководство отделения полиции в Кагарлыке отстранено от исполнения служебных обязанностей главой Нацполиции Игорем Клименко. В связи с инцидентом отделение расформировали, а весь личный состав Кагарлицкого отделения полиции отправят на переаттестацию.

Ранее в Харькове неустановленные лица нанесли тяжкие телесные повреждения двум высокопоставленным офицерам полиции.