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Стало известно, кто избил и изнасиловал девушку в Кагарлыке – опубликованы фото

25 мая 2020, 16:20

В изнасиловании 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области обвиняют начальника СКП Николая Кузива и оперативника Сергея Сулиму.

подозреваемые в изнасиловании девушки
26-летняя девушка стала не единственной жертвой копов / ГБР

В понедельник, 25 мая, Нацполиция сообщила о задержании двух сотрудников правоохранительных органов, работающих в Кагарлицком отделении полиции. Полицейских задержали после заявления 26-летней девушки, которая обвинила их в избиении и изнасиловании.

Дело передали в Государственное бюро расследований, в котором установили, что к преступлению причастны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Кагарлицкого отделения полиции Николай Кузив и оперуполномоченный Сергей Сулима.

По информации ГБР, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный применил меры физического и сексуального насилия в отношении девушки, которую вызвали в Кагарлицкое отделение полиции для дачи показаний касательно имущественных краж. Коп пытал свою жертву – применял наручники и противогаз, открывал огонь из табельного оружия, после чего несколько раз ее изнасиловал, сообщает Detектив-Info.

Сергей Сулима
Сергей Сулима / detective-info.com.ua

В Госбюро рассказали, что в это же время в отделении полиции находился и мужчина, над которым также поиздевались копы. Ему угрожали изнасилованием, ставили на колени, надевали на голову противогаз, били дубинками по головке и стреляли из пистолета над головой. В результате пыток у потерпевшего диагностировали перелом носа и ребер.

На данный момент известно, что копам готовят подозрение по фактам изнасилования (152 статья Уголовного кодекса) и превышения служебного положения, сопровождающегося применением насилия (365 статья Уголовного кодекса).

Также издание дает более подробную информацию о задержанном начальнике СКП Николае Кузиве. Сам он родом из западной Украины, есть жена и дети. Ранее служил на Донбассе, куда отправился после начала российско-украинского конфликта.

Николай Кузив
Николай Кузив / detective-info.com.ua

В полиции Мариуполя, где он ранее занимал пост начальника СКП в одном из отделов Нацполиции, Кузиву даже посвятили отдельный материал, в рамках которого о нем рассказывали как о якобы "достойном офицере".

Николай Кузив
Николай Кузив / detective-info.com.ua
Николай Кузив
Николай Кузив / detective-info.com.ua

Напомним, в Харькове неизвестные лица тяжело избили двух высокопоставленных полицейских.

Киевская область криминал полиция Кагарлык
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