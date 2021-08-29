"Как будто раскаленным утюгом": туристка в Кирилловке пожаловалась на укусы медуз

Туристка в Кирилловке пожаловалась на укусы медуз / ua.depositphotos.com

На популярном курорте Кирилловка (Азовское море) отдыхающие продолжают наслаждаться бархатным сезоном ‒ теплым морем и песчаными пляжами. Об этом пишет РИА Мелитополь.

В то же время, говорят туристы, у такого отдыха есть и свои минусы ‒ перед наступлением осени азовские медузы начинают жалить купающихся туристов все более и более жестко. Так, у одной из отдыхающих от укусов обитателей моря по спине пошли волдыри.

" У большинства же плавающих таких ярких ожогов от медуз нет. Есть ощущение жжения и покалывания. А в данном случае на спине у женщины остался яркий красный шероховатый отпечаток, словно к телу приложили утюг", — пишет издание.

В то же время ставшая жертвой яда медузы женщина решила за медицинской помощью не обращаться — промыла больное место пресной водой и помазала кожным кремом.

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Напомним, ранее эксперт-биолог Александр Коротя заявлял, что нашествие медуз в Азовском море связано с тем, что вода очень интенсивно нагревается.

А еще 3-4 года назад температура воды не подымалась выше +26 градусов

"Сейчас дела обстоят иначе. Также в этом году в воде очень много зоопланктона, которым питаются медузы", - говорит биолог.

Коротя отметил, что судя по международным данных, с каждым годом где-то на пол градуса повышается температура мирового океана. А, следовательно, теплолюбивые организмы получают комфортные условия, у них начинается интенсивное размножение, появляется кормовая база и они прекрасно себя чувствуют.