УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как можно заставить Россию заплатить репарации Украине: исследование The Guardian

16 июня 2022, 16:49

Украина и страны Запада утверждают, что Россия будет обязана выплатить репарации за ущерб, причиненный ее вторжением в Украину. Но сделать это будет тяжело.

коллаж доллар, флаг России
Как можно заставить Россию заплатить репарации Украине - The Guardian/ ua.depositphotos.com/

Официальный Киев и его западные союзники говорят, что Кремль должен заплатить репарации за тот ущерб, который причинили Украине ее оккупационные войска. Но, как говорится в отчете британского аналитического центра Ceasefire, такая риторика до сих не подкрепляется дорожной картой, укрепленной международными законами, сообщает зарубежное авторитетное издание The Guardian.

"Суть ситуации в том ‒ число российских солдат либо политиков, которые могут быть привлечены к ответственности, небольшое. Норма о выплате государственных репараций четко прописана в международном праве, но на основные вопросы по поводу Украины и России только еще предстоит ответить", – говорится в материале.

Как говорят эксперт,ы если коллективный Запад не разработает для этого никаких специальных механизмов, то Кремль будет крайне сложно заставить платить репарации.

"Юридическое обязательство по выплате репараций ложится на Россию, но само собой разумеется, что она не будет платить сама по себе. Однако пример ирано-американского трибунала по искам после кризиса с заложниками в посольстве США, показывает: подпадающие под санкции активы могут быть использованы в качестве рычага для обеспечения выплаты репараций, или же в качестве альтернативы – активы могут быть использованы для выплаты репараций напрямую", – говорит руководитель директор Ceasefire Марк Латтимер.

В целом, в отчете агентства есть исключительно неутешительный вывод.

"На данный момент ни международный уголовный суд, ни Европейский суд по правам человека не в состоянии присудить компенсацию в объеме и масштабе, которых требует конфликт в Украине", –говорят аналитики.

Они советуют, что Западу лучше всего "выкрутить России руки" ‒ для того, чтобы заставить ее выплачивать репарации "добровольно". Легче всего, говорят аналитики, это сделать, если пообещать Кремлю ослабить удавку санкций в ответ на выплату компенсаций.

"Поскольку совокупный эффект санкций приводит к серьезному экономическому спаду и, согласно прогнозам Банка России, к "годам обратной индустриализации", есть стимулы к тому, чтобы сесть за стол переговоров", – подытожили аналитики.

Читайте такжеКакая смерть ждет Путина и когда Украина победит Россию: астролог назвала дату выплаты репараций

Напомним, ранее известная астролог и автор канала Irina Astrology Horoscope говорила, что в ноябре и декабре 2022 года ситуация кардинально изменится - Украина может вернуть Крым и Донбасс, начнутся выплаты репараций.

"И с этого времени мы будем становиться на рельсы: отстраивать, поднимать экономику. Особенно хорошим для Украины будет лето 2023-го. Украина будет принята в ЕС и, возможно, ее даже примут в НАТО, несмотря на возможные подписанные договоренности. Мы будем символом свободы во всем мире. Потому что Украина за это боролась", - говорила астролог.

До того президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения призвал жителей России учить слово "репарация" и "контрибуция".

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А тех, кто погиб - мы не забудем", - сказал он.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
репарации новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:59

Против Украины воюют около 330 тыс. российских военных - Генштаб

16:49

Как можно заставить Россию заплатить репарации Украине: исследование The Guardian

16:48

Планы удара по РФ и газовому эмбарго: у Зеленского сделали заявление по итогам визита лидеров ЕСВидео

16:37

Аркадий Бабченко. Россия не рухнула, Путин жив-здоровВидеоблоги

16:28

Консультативный орган ЕС поддержал предоставление Украине статуса кандидатаВидео

Реклама
16:12

Скоро будут крошить врага на передовой: ВСУ освоили американские РСЗО HIMARS

16:10

В Запорожской области русские утопили в реке броневик с украденными у украинцев вещамиВидео

16:00

Кулеба на костылях и в гипсе встречал Макрона и Шольца в Мариинском дворцеВидео

15:39

Украина получит оружие от Запада и уничтожит Крымский мост – у Путина опасаются сценарияВидео

15:39

Приметы на 17 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:35

РФ боятся исключить из ООН: все дело в ядерном оружии - КислицаВидео

15:35

Нет места: Камалия пояснила, почему не забирает маму из Киева

15:33

Евгений Кошевой рассказал, собирается ли на фронт воеватьВидео

15:23

"Все российские преступники должны понести ответственность": президент Румынии после визита в ИрпеньВидео

15:21

Макрон ответил на упреки из-за просьбы "не унижать Россию"Видео

15:15

Седокова переживает за интимную жизнь больше, чем за войну на родине

15:03

Есть два сценария: в МВД спрогнозировали события после битвы за Донбасс

14:59

Зеленский встретился с лидерами четырех стран: в Мариинском дворце начались переговорыФотоВидео

14:54

Это концлагерь: в Мариуполе установили унизительные "пункты помывки" и запрещают украинский язык

14:39

Врет по всем фронтам: историк пояснил, как Путин крадет опыт нацистской Германии

Реклама
14:30

"Ценители лягушек, ливера и макарон": Медведев бьется в истерике от приезда лидеров ЕС в КиевВидео

14:07

Минировали ночью под носом у оккупантов: ВСУ подорвали вражеский понтонный мост

14:02

Курс доллара осенью подскочит до 40 гривен: эксперт дал печальный прогнозВидео

13:53

"И что мне будет?": женщина, которая публично оскорбила ВСУ, резко "переобулась"Видео

13:44

Хороший плохой русскиймнение

13:38

Украина получит оружие Запада, после чего вернет Херсон, Мариуполь, Донбасс и Крым – РезниковВидео

13:35

Максимально низко и со смертельным риском: в Сети показали видео прорыва пилотов на "Азовсталь"Видео

13:21

У "фюрера" не все спокойно: СМИ выяснили причину семейных ссор Путина и КабаевойВидео

13:03

Покровский назвал концерты в Крыму ошибкойВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 июня 2022: Ракам – удача, Девам – неприятные неожиданности, Козерогам – долгиВидео

12:57

Зачем Макрон и Шольц прибыли в Киев: Reuters о настоящих причинах

12:52

"Подарком не будет": во Франции высказались об ускоренной процедуре вступления Украины в ЕС

12:45

Статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины может разозлить Путина - CNNВидео

12:27

ВСУ могут уничтожить Крымский мост: эксперт назвал 2 главных условияВидео

12:00

В России снова пылает: в Уренгое горит крупнейшее в мире газовое месторождениеВидео

11:51

В Украину прибыли лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии: все подробностиВидео

11:47

Чуть ниже спины у него написано "родина": Галкин высмеял Путина, чем вызвал овации залаВидео

11:25

Новая "волшебная" жизнь в России – о чем будет вещать Путин на экономическом форумемнение

11:24

"Хотим поблагодарить ВСУ": в Ивано-Франковске школьницы собирают деньги, продавая выпечку и лимонад

11:11

Черешня была с "сюрпирзом": оккупанты отравились ягодами, которые украли у мелитопольцев

Реклама
11:05

Шольц рассказал, зачем с Драги и Макроном приехал в КиевВидео

10:47

"Симоньян сказали это сказать": Джигурда заступился за оскорбленного Галкина

10:44

"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС": Макрон в Киеве сделал первое заявлениеВидео

10:35

Словакия передала Украине вертолеты и боеприпасы для "Градов"

10:16

Все мосты через Северский Донец разрушены, ситуация сложная для ВСУ и мирных жителей - разведкаВидео

10:03

Как правильно чистить молодую картошку – 5 советов каждой хозяйке

10:02

"Это гораздо больше 200 человек": Данилов сообщил, где находятся защитники "Азовстали"Видео

09:43

ВСУ применяют артиллерию профессиональнее, чем армия РФ - генерал СШАВидео

09:41

На Запорожье ВСУ разгромили позиции оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасамиВидео

09:24

"Экватор угроз мы прошли": Ким озвучил прогноз по окончанию войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять