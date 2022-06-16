Как можно заставить Россию заплатить репарации Украине: исследование The Guardian

Как можно заставить Россию заплатить репарации Украине - The Guardian/ ua.depositphotos.com/

Официальный Киев и его западные союзники говорят, что Кремль должен заплатить репарации за тот ущерб, который причинили Украине ее оккупационные войска. Но, как говорится в отчете британского аналитического центра Ceasefire, такая риторика до сих не подкрепляется дорожной картой, укрепленной международными законами, сообщает зарубежное авторитетное издание The Guardian.

"Суть ситуации в том ‒ число российских солдат либо политиков, которые могут быть привлечены к ответственности, небольшое. Норма о выплате государственных репараций четко прописана в международном праве, но на основные вопросы по поводу Украины и России только еще предстоит ответить", – говорится в материале.

Как говорят эксперт,ы если коллективный Запад не разработает для этого никаких специальных механизмов, то Кремль будет крайне сложно заставить платить репарации.

"Юридическое обязательство по выплате репараций ложится на Россию, но само собой разумеется, что она не будет платить сама по себе. Однако пример ирано-американского трибунала по искам после кризиса с заложниками в посольстве США, показывает: подпадающие под санкции активы могут быть использованы в качестве рычага для обеспечения выплаты репараций, или же в качестве альтернативы – активы могут быть использованы для выплаты репараций напрямую", – говорит руководитель директор Ceasefire Марк Латтимер.

В целом, в отчете агентства есть исключительно неутешительный вывод.

"На данный момент ни международный уголовный суд, ни Европейский суд по правам человека не в состоянии присудить компенсацию в объеме и масштабе, которых требует конфликт в Украине", –говорят аналитики.

Они советуют, что Западу лучше всего "выкрутить России руки" ‒ для того, чтобы заставить ее выплачивать репарации "добровольно". Легче всего, говорят аналитики, это сделать, если пообещать Кремлю ослабить удавку санкций в ответ на выплату компенсаций.

"Поскольку совокупный эффект санкций приводит к серьезному экономическому спаду и, согласно прогнозам Банка России, к "годам обратной индустриализации", есть стимулы к тому, чтобы сесть за стол переговоров", – подытожили аналитики.

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Напомним, ранее известная астролог и автор канала Irina Astrology Horoscope говорила, что в ноябре и декабре 2022 года ситуация кардинально изменится - Украина может вернуть Крым и Донбасс, начнутся выплаты репараций.

"И с этого времени мы будем становиться на рельсы: отстраивать, поднимать экономику. Особенно хорошим для Украины будет лето 2023-го. Украина будет принята в ЕС и, возможно, ее даже примут в НАТО, несмотря на возможные подписанные договоренности. Мы будем символом свободы во всем мире. Потому что Украина за это боролась", - говорила астролог.

До того президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения призвал жителей России учить слово "репарация" и "контрибуция".

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А тех, кто погиб - мы не забудем", - сказал он.

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