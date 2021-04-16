Как остановить агрессию России: однокурсник Путина раскрыл секрет

Украина должна сделать так, чтобы в Кремле все поверили в то, что неприемлемый ущерб состоится / Reuters

Активизацию российской агрессии в отношении Украины может остановить понимание в Кремле того, что РФ в результате получит "неприемлемый ущерб". При этом усилия дипломатии играют на данный момент очень ограниченную роль.

Такое мнение озвучил экс-разведчик КГБ СССР и однокурсник нынешнего президента РФ Владимира Путина Юрий Швец в прямом эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

Он предложил Украине сделать так, чтобы в Кремле "все поверили" в то, что "неприемлемый ущерб состоится".

"Речь не идёт о том, чтобы разгромить российские войска на украинской территории, потом перейти границу и бить на территории врага. Есть разные варианты", - отметил Швец.

К примеру, он задался вопросом, почему в Украине до сих пор не созданы ракеты, которые могли бы долететь до Москвы. По его словам, это очень охладило бы пыл Кремля.

Читайте такжеЭкс-глава разведки Украины спрогнозировал последствия вторжения РоссииБывший разведчик КГБ добавил, что с 2014 года Украина сделала "недостаточно" для создания "таких Вооруженных сил, которые могли бы нанести неприемлемый ущерб РФ".

"Посмотрите на Израиль. Это маленькое государство, которая окружено врагами. Но оно создало оружие, которое лишает даже теоретической возможности врагов вокруг Израиля напасть на него. В Украине было много разговоров, но сделано было очень мало", - считает Швец.

"В дипломатии было много ошибок и у предыдущей администрации президента Порошенка. У меня такое впечатление: 7 лет сидели, ждали, что как-то оно само образуется, а теперь, когда жареный петух клюнул, мы говорим о дипломатии", — резюмировал однокурсник Путина.

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