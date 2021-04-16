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Как остановить агрессию России: однокурсник Путина раскрыл секрет

16 апреля 2021, 09:23
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Юрий Швец считает, что дипломатия в урегулировании конфликта на Востоке Украины "имеет очень ограниченную роль", и "все зависит от США".

Путин
Украина должна сделать так, чтобы в Кремле все поверили в то, что неприемлемый ущерб состоится / Reuters

Активизацию российской агрессии в отношении Украины может остановить понимание в Кремле того, что РФ в результате получит "неприемлемый ущерб". При этом усилия дипломатии играют на данный момент очень ограниченную роль.

Такое мнение озвучил экс-разведчик КГБ СССР и однокурсник нынешнего президента РФ Владимира Путина Юрий Швец в прямом эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

Он предложил Украине сделать так, чтобы в Кремле "все поверили" в то, что "неприемлемый ущерб состоится".

"Речь не идёт о том, чтобы разгромить российские войска на украинской территории, потом перейти границу и бить на территории врага. Есть разные варианты", - отметил Швец.

К примеру, он задался вопросом, почему в Украине до сих пор не созданы ракеты, которые могли бы долететь до Москвы. По его словам, это очень охладило бы пыл Кремля.

Читайте такжеЭкс-глава разведки Украины спрогнозировал последствия вторжения РоссииБывший разведчик КГБ добавил, что с 2014 года Украина сделала "недостаточно" для создания "таких Вооруженных сил, которые могли бы нанести неприемлемый ущерб РФ".

"Посмотрите на Израиль. Это маленькое государство, которая окружено врагами. Но оно создало оружие, которое лишает даже теоретической возможности врагов вокруг Израиля напасть на него. В Украине было много разговоров, но сделано было очень мало", - считает Швец.

"В дипломатии было много ошибок и у предыдущей администрации президента Порошенка. У меня такое впечатление: 7 лет сидели, ждали, что как-то оно само образуется, а теперь, когда жареный петух клюнул, мы говорим о дипломатии", — резюмировал однокурсник Путина.

Обострение на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
  • По данным разведки, за последнюю неделю Россия перебросила на оккупированные части Донбасса 2000 тонн горючего и 250 российских кадровых военных.
  • Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США - и Высокий представитель Евросоюза сделали заявление в связи с наращиванием российских военных сил на границе с Украиной и в аннексированном Крыму.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад. При этом РФ не планирует полномасштабное вторжение.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что все тридцать стран-членов НАТО осудили стягивание российских войск на границу с Украиной. Все они ожидают от РФ действий, направленных на снижение напряженной ситуации.

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