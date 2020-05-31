Как вернуть Крым и Донбасс: экс-советник Путина дал важный совет Украине

Андрей Илларионов рассказал, как Украине восстановить суверенитет / УНІАН

Бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов высказал свое мнение, как Украине нужно восстанавливать свой суверенитет перед лицом российской агрессии.

По его словам, стране нужно заниматься укреплением экономики, государства, политической системы, военной составляющей, сферы безопасности.

"Ничто другое дать нужного эффекта не может. Причем даже в том случае, если будет достигнут успех по всем этим направлениям, то это не значит, что восстановление полного суверенитета над всей территорией страны произойдет завтра, послезавтра или через год. Это долгосрочная стратегия, на годы и десятилетия. И вполне возможно, что не этот президент, и даже не следующий сможет добиться в конечном счете успеха", - сказал Илларионов в интервью сайту Сегодня.

Эксперт напомнил, что для того, чтобы Западная Германия смогла объединиться с Восточной и восстановить контроль над всей территорией страны потребовалось более 40 лет.

"Такова суровая действительность международной жизни, когда страна становится жертвой агрессора, заметно превосходящего жертву по основным параметрам. Но для того, чтобы достичь результата в будущем, необходимо начинать делать что-то сегодня. Сейчас, по прошествии шести лет с начала агрессии, аннексии Крыма, войны на Донбассе, гибели почти 14 тысяч украинцев мы видим, что на пути к долгосрочному успеху Украина пока не слишком продвинулась", - резюмировал российский эксперт.

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Напомним, ранее главный консультант отдела Военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков назвал условие, при котором военная агрессия со стороны России по отношению к Украине ослабнет.