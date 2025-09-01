Укр
"Как живой": в "Дие" появился персональный ИИ-ассистент для украинцев

Виталий Кирсанов
1 сентября 2025, 18:06обновлено 1 сентября, 18:46
100
В пресс-службе "Дия" объяснили, что ассистент общается в формате чата на портале как живой человек.
В
В "Дие" появился персональный ИИ-ассистент для украинцев / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • "Дия.АІ" не заменяет службу поддержки "Дии"
  • "Дия.АІ" работает в формате открытого бета-тестирования
  • Вскоре эта функция будет доступна и в мобильном приложении

На государственном портале "Дия" запустили персонального ИИ-ассистента "Дия.АІ", который будет предоставлять государственные услуги и консультировать пользователей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Сегодня запустили "Дия.АІ" на портале "Дия". Это первый в мире государственный AI-агент, который не просто отвечает на вопросы, а предоставляет услуги прямо в чате", - отметил Федоров.

видео дня

В пресс-службе "Дия" объяснили, что ассистент общается в формате чата на портале как живой человек. ИИ-ассистент подберет услугу под жизненную ситуацию: например, рождение малыша или запуск собственного дела. Главное преимущество в том, что он круглосуточно на связи.

"Например, на запрос "Как перерегистрировать авто?" он предоставит пошаговую инструкцию. А по команде "Дай справку о доходах" сразу закажет ее для вас", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы начать разговор с "Дия.АІ" необходимо открыть портал "Дия", выбрать "Дия.АІ" над поисковой лентой, авторизоваться и написать запрос.

Там также добавили, что "Дия.АІ" не заменяет службу поддержки "Дии", поскольку АІ-ассистент консультирует и предоставляет готовые услуги, а команда поддержки и в дальнейшем будет на связи для решения вопросов пользователей.

Отмечается, что сейчас "Дия.АІ" работает в формате открытого бета-тестирования. Вскоре эта функция будет доступна и в мобильном приложении.

Что еще можно делать в "Дії":

Приложение "Дія" упрощает многие бюрократические процессы, и переоформление автомобиля - не исключение. Часто у водителей возникает проблема, как переоформить машину с одного владельца на другого и не потратить при этом много времени. "Дія" - лучший вариант в этой ситуации.

Также в мобильном приложении "Дія" началось бета-тестирование нового документа - цифрового разрешения на оружие.

Кроме того, в приложение "Дія" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн.

Читайте также:

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ДІЯ искуственный интеллект новости Украины Михаил Федоров Дія.Картка
