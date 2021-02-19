"Какая это к черту провокация": Кравчук эмоционально высказался о войне на Донбассе

Кравчук рассказал о ситуации на Донбассе / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что международные партнеры не сомневаются, что Россия – агрессор и оккупант, и Украина тоже не должна дискутировать по этому поводу.

Как рассказал Кравчук в эфире ток-шоу Право на Власть на телеканале 1+1, всех, кто на украинской земле служит Кремлю, нужно наказывать.

"Украинцы не должны сомневаться, что на Донбассе война. Однако Россия не готова обсуждать это, каждый раз отрицая свое присутствие на оккупированных территориях", - говорит Кравчук.

Кравчук отметил, что представители Совбеза ООН не сомневаются, что Россия – агрессор и оккупант, а Донбасс нужно вернуть Украине. Однако некоторые украинцы часто спорят: так это или нет.

Глава делегации заявил, что нужно все называть своими именами. И если на Донбассе стреляют и убивают украинцев, то это не может быть провокация.

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"Какая это к черту провокация, это – война, убийства, нарушения режима всеобъемлющей тишины", – отметил Кравчук.

Кроме того, Кравчук отметил, что пока не возглавил украинскую делегацию в ТКГ, не понимал, что в Украине столько внутренних врагов. Глава украинской делегации считает, что их следует наказывать, если есть доказательства, что человек живет в Украине, а служит не украинскому народу, а России.

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