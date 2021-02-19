"Какая это к черту провокация": Кравчук эмоционально высказался о войне на Донбассе

Кравчук в прямом эфире резко высказался о ситуации на востоке Украины.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что международные партнеры не сомневаются, что Россия – агрессор и оккупант, и Украина тоже не должна дискутировать по этому поводу.
Как рассказал Кравчук в эфире ток-шоу Право на Власть на телеканале 1+1, всех, кто на украинской земле служит Кремлю, нужно наказывать.
"Украинцы не должны сомневаться, что на Донбассе война. Однако Россия не готова обсуждать это, каждый раз отрицая свое присутствие на оккупированных территориях", - говорит Кравчук.
Кравчук отметил, что представители Совбеза ООН не сомневаются, что Россия – агрессор и оккупант, а Донбасс нужно вернуть Украине. Однако некоторые украинцы часто спорят: так это или нет.
Глава делегации заявил, что нужно все называть своими именами. И если на Донбассе стреляют и убивают украинцев, то это не может быть провокация.
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"Какая это к черту провокация, это – война, убийства, нарушения режима всеобъемлющей тишины", – отметил Кравчук.
Кроме того, Кравчук отметил, что пока не возглавил украинскую делегацию в ТКГ, не понимал, что в Украине столько внутренних врагов. Глава украинской делегации считает, что их следует наказывать, если есть доказательства, что человек живет в Украине, а служит не украинскому народу, а России.
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 11 февраля в ходе заседания Совбеза ООН в формате видеоконференции заявил, что Россия демонстрирует отсутствие намерений договариваться по вопросу Донбасса и фактически срывает переговорный процесс.
- Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сказал, что Украина якобы оккупировала собственные территории, и опроверг обязательства Москвы перед Киевом.
- Российский президент Владимир Путин 14 февраля заявил, что Россия не намерена "бросать Донбасс". Однако возможность присоединения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей он фактически опроверг.
- Леонид Кравчук 17 февраля выразил готовность продолжать переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу при условии, если Россия перейдет к рациональному диалогу.