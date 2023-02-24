Какие болезни органов делают человека непригодным к службе в армии: объяснение

Есть заболеваниях органов пищеварения, согласно нормативным документами, с которыми военнообязанного могут признать непригодным к службе в Украине.

Медкомиссия, призывник / коллаж фото УНИАН

Всеобщая мобилизация в Украине во время войны продлена до 18 мая 2023 года. После вручения повестки все призывники должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая дает заключение о пригодности или непригодности к военной службе

В период действия военного положения, даже во время мобилизации, не могут призвать на нее лиц, имеющих некоторые заболевания внутренних органов. Список граждан, которые не подлежат призыву, определен в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Соответственно, подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья либо полностью непригодными – со снятием с воинского учета в соответствии с выводом ВВК.

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Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определяет список болезней, при наличии которых военнообязанных могут временно или вообще не взять на службу в мирное и/или военное время.

К примеру, к болезням органов пищеварительной системы, с которыми военнообязанных могут признать непригодными к несению военной службы со снятием с воинского учета относят:

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие аналогичные диагнозы;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит);

болезни аппендикса;

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля 2023 года Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней.

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