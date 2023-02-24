УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Какие болезни органов делают человека непригодным к службе в армии: объяснение

24 февраля 2023, 08:50
Есть заболеваниях органов пищеварения, согласно нормативным документами, с которыми военнообязанного могут признать непригодным к службе в Украине.
Медкомиссия, призывник
Медкомиссия, призывник / коллаж фото УНИАН

Всеобщая мобилизация в Украине во время войны продлена до 18 мая 2023 года. После вручения повестки все призывники должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая дает заключение о пригодности или непригодности к военной службе

В период действия военного положения, даже во время мобилизации, не могут призвать на нее лиц, имеющих некоторые заболевания внутренних органов. Список граждан, которые не подлежат призыву, определен в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Соответственно, подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья либо полностью непригодными – со снятием с воинского учета в соответствии с выводом ВВК.

видео дня

Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определяет список болезней, при наличии которых военнообязанных могут временно или вообще не взять на службу в мирное и/или военное время.

К примеру, к болезням органов пищеварительной системы, с которыми военнообязанных могут признать непригодными к несению военной службы со снятием с воинского учета относят:

  • болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
  • эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие аналогичные диагнозы;
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
  • болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
  • болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит);
  • болезни аппендикса;
  • другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля 2023 года Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней.

Другие новости о мобилизации:

мобилизация ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:50

Какие болезни органов делают человека непригодным к службе в армии: объяснение

08:44

Угроза российского ядерного удара: эксперт спрогнозировал жесткий ответ СШАВидео

08:16

"Это будет год нашей с вами победы": Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения РФВидео

08:15

Решение в Кремле по Молдове окончательно принятомнение

07:53

На Донбассе спортсмен и боец ВСУ погиб в бою с танком, спасая раненых побратимовВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:38

В день годовщины вторжения РФ США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд – CNNВидео

06:51

Китай представил "мирный план" по поводу войны России в Украине: о чем в нем идет речь

06:15

Си Цзиньпин себя не на помойке нашел, чтобы выступать посмешищеммнение

05:30

Гороскоп на март 2023 года для Скорпионов: проблемы решатся, а хобби начнет приносить доходВидео

Реклама
04:15

Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь

03:30

Как быть счастливым прямо сейчас: методы, которые вернут вас к жизни в любой моментВидео

03:03

"Медицина тут бессильна": Волочкова со стразами во лбу засветила нового женихаВидео

02:30

Военный эксперт пояснил, как и почему ВСУ помогут истребители МиГ-29 и F-16 с ЗападаВидео

02:00

Выход на границы 1991 года и договор с Россией: генерал назвал сценарий завершения войныВидео

01:48

"Мир понимает, на чьей стороне правда": Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по мируВидео

01:30

Олимпийская чемпионка Элина Свитолина снялась в смокинге на голое тело

00:51

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

00:43

"Очень тяжело. Но делаем все, чтобы выстоять": Зеленский провел срочное заседание СтавкиВидео

23 февраля, четверг
23:34

Объявит 24 февраля: Байден подготовил "сюрприз" ПутинуВидео

23:25

Расстояние не имеет значение: ВСУ могут уничтожать врага в глубоком тылу - Данилов

Реклама
23:21

"Будут переть со всех сторон": генерал ВСУ сказал, что РФ может снова пойти в масштабное наступлениеВидео

22:26

Решение для остановки войны нужно искать на мировом уровне – ЗеленскийВидео

22:03

Цель не изменилась: Путин хочет захватить Киев - ЗеленскийВидео

21:49

Предоставление танков Abrams Украине может растянуться на год: в США сказали, что ускорит поставкиВидео

21:43

"Вся вульгарная и толстая": Ларису Долину публично унизил бывший мужВидео

21:39

Монику Беллуччи и Тима Бертона застукали за горячими поцелуями посреди улицыВидео

21:12

"Мне повезет": Джонсон планирует стать новым генсеком НАТОВидео

20:42

"Земля под ногами россиян будет пылать": Кулеба анонсировал новые решения к годовщине войныВидео

20:39

Подоляк разнес Путина из-за Донбасса и заявил о возможности быстро освободить КрымВидео

20:37

Самый дорогой за времена президентства Байдена: Путин пытался подкупить президента США подаркомВидео

20:00

Владимир Носов рассказал, как криптобиржа WhiteBITпомогает Украине во время войны

19:58

Ольгу Сумскую "заплевали" за грустное фото первых дней полномасштабной войны в Украине

19:53

Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых

19:48

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

19:31

В США допустили передачу Украине новейших истребителейВидео

19:23

"Мариуполь уже не является для нас недостижимым": в ВСУ заинтриговали заявлением о взрывах в городеВидео

19:20

Пока идет война – он живетмнение

19:12

Разрыдалась перед россиянами: опухшая российская певица выступила с признаниемВидео

19:09

"Хотят, чтобы их экс были несчастливы": Горняк ярко отреагировала на женитьбу Остапчука

18:47

Какой маникюр молодит руки после 50 лет: 4 ярких варианта, которые творят чудесаФото

Реклама
18:36

Выращиваем сочный и ароматный укроп на подоконнике: секреты получения мощных побегов

18:34

Женские имена с плохой судьбой: они будут знать, что такое беды и ненастьяВидео

18:33

Лучшие сочетания сиропов для кофе: 10 простых и самых вкусных рецептов

18:32

РФ может запустить 5 волн ракет и "натравить" авиацию на города: аналитик оценил опасность 24 февраляВидео

18:25

Зеленский отреагировал на "мирный" план Китая по войнеВидео

18:20

С начала войны дети и ВПО получили помощь на сумму 520 тыс. грн - IDEALE новости компании

18:20

На выходных Украину накроет аномальная погода: синоптики дали резкий прогнозВидео

17:55

Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

17:53

Огромное разочарование: известные британские артисты "отшили" короля Чарльза IIIВидео

17:46

Холдинг TECHIIA отрицает обвинения и заявил о готовности к любым проверкам

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять