Капитуляция Москвы и вывод войск: Арестович назвал условия для примирения Украины и России

Арестович назвал условия для примирения Украины и России / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас не может идти речь о каком-либо примирении с Россией. Оно возможно лишь после капитуляции Москвы, вывода путинских войск и разговора о компенсациях за нанесенный ущерб. Такого мнения придерживаются президент и руководство Украины, а также дипломаты и наши международные партнеры, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

"Единственный вариант примирения – это российская капитуляция, вывод войск и разговоры о компенсациях. Это принципиальная позиция руководства государства. У мечтателей в Европе есть время, чтобы представить, как все неоднозначно, но ничего из этого не будет, кроме военного поражения России и выброса из Украина всех вражеских солдат", — заявил Арестович.

По его словам, некоторые страны хотят повторить Минские соглашения, призывая прекратить огонь любой ценой.

"Никакого варианта, где мы позволяем россиянам остаться здесь, не будет. Отдельные страны могут попытаться договариваться, но видим, какие разносторонние процессы идут в Европе. Они иногда будут колебаться, потому что это европейская школа политики", — рассказал Арестович.

Кроме того, он допустил, что между РФ, Францией и Германией может вестись определенная игра на трехстороннем уровне. Такое поведение Арестович называет удивительной позицией.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует идти на уступки Путину и прекращать огонь. Офис президента считает это невозможным, пока РФ не выведет все свои войска с территории нашего государства.

Читайте также"Мы погорячились, давайте Минск-3": Путин хочет сторговаться с Западом по Украине – АрестовичРанее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон сейчас зря пытается искать "выход для России".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину. Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это наши территории", – сказал глава государства.

Тем временем спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия. При этом США делают все, чтобы украинцы успешно реализовали свои цели.

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