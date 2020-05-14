Глава Мининфраструктуры ответил на предложение Кличко открыть метро с 25 мая

Глава Мининфраструктуры ответил на предложение Кличко открыть метро / УНИАН

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий утверждает что не стоит запускать метрополитен в Киеве с будущего понедельника 25 мая.

Именно так ответил на вопрос ведущего в эфире программы Сніданок з 1+1. "Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается — то работает полноценно. Конечно, можно [ввести - Главред масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело", - заявил Криклий.

По словам министра, он бы ни в коем случаене стал бы спешить с запуском метро.

"Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью", - добавил он.

Напомним, ранее в ходе интернет-брифинга мэр Киева Виталий Кличко публично обратился к Кабмину во главе с премьером Шмыгалем и предложил уже с 25 мая 2020 года дать КГГА разрешение на возобновление работы киевского метро в обычном режиме.