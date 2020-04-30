Отделения Ощадбанка из-за "коронавирусной" тысячи штурмуют пенсионеры

Очереди в отделениях Ощадбанка / УНИАН

В отделениях Ощадбанка в четверг, 30 апреля, выстраиваются длинные очереди из пенсионеров, которые желают получить "коронавирусную" тысячу гривень - доплату к пенсии от властей страны.

Как сообщает портал Страна, пожилые украинцы категорически не придерживаются необходимой дистанции в условиях карантина по причине коронавируса.

Некоторые пенсионеры рассказывают, что получили по обещанной тысячи гривен - кому-то на карточку Ощадбанка, а кому-то - принесли почтальоны. Остальные в очередях из-за большого скопления людей кричат друг на друга - из-за места.

Похожа ситуация с очередями складывается и в отделениях Укрпочты. Здесь такая же ситуация, как и в Ощадбанке. В очередях приблизительно 20 человек, дистанцию они не соблюдают, но при этом все в защитных масках

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве люди пенсионного возраста, несмотря на объявленный карантин, берут штурмом отделения Ощадбанка для оплаты коммунальных услуг, а также отделения Укрпочты.