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"Люди уже насмехаются": Труханов заявил об окончании карантина в Одессе

7 мая 2020, 01:50

Мэр города утверждает, что центральная власть путается в указаниях.

Труханов
Труханов досрочно отменяет в Одессе карантин / УНИАН

Мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что нет смысла далее продолжать карантин в Одессе, поэтому местная власть его отменяет и начинает подготовку к новому туристическому сезону.

"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", - заявил он в интервью изданию Страна.

По словам Труханова, карантин уже ослабили, однако оставшиеся ограничения одесситы не будут исполнять, поскольку их игнорировали даже в жесткий карантин. Он полагает, что местных жителей уже невозможно удержать.

Читайте такжеОслабление карантина в Украине: кто сможет выйти на работу"Глава этого штаба Андрей Ставницер заявил о том, что штаб закрыт – в связи с тем, что у нас уже не будет всплеска заболеваемости. Считайте это объявлением о том, что карантин закончен. Ну, как это? Если главный санитарный врач тоже говорит, что у нас уже не будет всплеска... Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", - рассказал Труханов.

Напомним, в Одессе в курортном районе Аркадия в воскресенье, 3 мая, были открыты кафе, рестораны и магазины, несмотря на то, что карантин в Украине еще не отменили.

Как ранее сообщалось, в Одессе в ходе мероприятий, посвященных трагедии в Доме профсоюзов, которая произошла в 2014 году, несколько человек напали на проукраинского блогера, который разговаривал на украинском языке.

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