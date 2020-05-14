Новые правила в садиках после карантина: что нужно знать родителям

В Департаменте образования рассказали, как будут работать детские садики после карантина.
Карантин в Украине продлили до 22 мая, а школьники сядут за парты уже с 1 сентября. В детских садиках после открытия введут новые правила работы.
В столичном Департаменте образования предложили изменить время школьного звонка, а детсадам - запретить вход для родителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян в видеообзоре поведала, как образовательные учреждения будут возвращаться к привычной жизни.
Как будут работать детские сады
Работа этих учреждений начнется после подготовки помещений и оценки состояния здоровья как сотрудников, так и детей.
Но в начале будут работать такие ограничения:
- родителям будет запрещен вход в садик,
- собрания будут проходить дистанционно,
- введут ежедневный осмотр воспитанников,
- ежедневно помещения будут обрабатываться и проветриваться,
- для каждой группы - отдельный вход,
- группы нельзя будет объединять и проводить совместные праздники.
Кроме того, для детсадов разработают специальный алгоритм действий в случае, если будут выявлены заболевшие.
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Ранее Главред писал, что о перспективах возобновления работы дошкольных детских учреждений рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
По ее словам, для того, чтобы дети и воспитатели, значительная часть которых в зоне риска, имели возможность вернуться в учреждения образования, детсады должны отвечать всем требованиям безопасности.
Также напомним, ранее в МОН сообщили о том, что удаленные занятия продлятся до 31 мая, а до 1 июля учебный год будет завершен.