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"Режим сохранения жизни": Шмыгаль рассказал, до каких пор в Украине продлится карантин

Премьер Денис Шмыгаль дал прогноз насчет того, сколько приблизительно в Украине может продлиться коронавирусный карантин.

25 июня 2020, 18:09
Карантин, автобус
Шмыгаль рассказал, до каких пор в Украине продлят карантин / УНИАН

В Украине коронавирусный карантин будут продлевать, пока не врачи не подберут рабочий протокол лечения либо не появится вакцина от Covid-19.

Об этом сообщает портал Новое время со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам [помочь – Главред] управлять летальностью", ‒ заявил премьер.

Читайте такжеВрач пояснил, почему в Киеве ослабляют карантинПо данным Шмыгаля, уровень летальности от коронавируса в Украине в конце июня 2020 года колеблется в районе 2,5-2,9% (от обычного гриппа ‒ до 1%).

Как утверждает премьер, на данный момент задача властей Украины ‒ довести страну с наименьшими потерями до момента изобретения вакцины. Только тогда, по его мнению, можно полностью снять карантин.

"До этого времени мы будем жить в режиме сохранения каждой человеческой жизни. И здесь уже начинаются морально-этические проблемы, которые сопоставляются с проблемами экономическими, и необходимо постоянно искать некий баланс, чтобы не угробить экономику. И одновременно - спасти как можно больше человеческих жизней, независимо от возраста, пола, в каком состоянии находится человек. Но это высшая ценность, безусловно", ‒ подытожил руководитель Кабмина.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пригрозил вновь ужесточить коронавирусный карантин в Украине – вплоть до тех мер, что применялись в марте-апреле 2020 года.

По его словам, Украина вошла в "серьезную волну" заболеваемости коронавирусной инфекции Covid-19.

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