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Криклий озвучил сроки восстановления межобластного транспорта

15 июня 2020, 21:57

Министр поведал, когда в нашей стране полноценно заработает транспорт.

Криклий
Криклий назвал сроки восстановления межобластного транспорта / УНИАН

Карантин в Украине - восстановление межобластного транспорта займет несколько недель или даже месяцев. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Укринформу.

По его словам, сейчас транспорт работает примерно на 60-70% в сравнении с докоронавирусными показателями.

"Остальные ждут, чтобы региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли соответствующие разрешительные решения", - сказал Криклий.

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На предположение, что остальной транспорт могут запустить в течение следующих недель, глава МИУ сказал:

"Недель или месяцев. Зависит от того, насколько самодисциплинированно будем себя вести. Большая ошибка - считать, что карантин закончился. Мы к нему привыкли психологически, но коронавирус остается большой угрозой".

Он также добавил, что Украина готовится возобновить рейсы в Польшу, но ожидает подтверждения польской стороны.

Карантин в Украине

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

В частности, было принято решение об оптимизации пассажирских перевозок, которое заключается в более тщательном контроле над соблюдением санитарных норм. Во избежание скопления людей будет увеличено число транспорта в определенных направлениях.

новости Украины транспорт Владислав Криклий
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