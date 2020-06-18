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В Украине могут ввести жесткий карантин в некоторых областях: названа дата

18 июня 2020, 11:49

Власти готовы с 22 июня усилить карантин в регионах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Карантин в Украине
Карантин могут ужесточить в регионах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 / УНИАН

В Минздраве рассматривают множество различных сценариев реагирования на эпидемию коронавирусной инфекции на территории Украины. В случае реализации наиболее негативного сценария, уже с понедельника, 22 июня, в регионах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией возможно введение жесткого карантина.

Об этом в ходе своего брифинга заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, министерство здравоохранения руководствуется графиком, данные которого демонстрируют динамику распространения COVID-19 по стране. Исходя из этих показателей будут рассматриваться сценарии реализации мероприятий по адаптивному карантину.

"Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать", - утверждает Ляшко.

Главный санврач конкретно не назвал регионы, в которых могут ввести дополнительные карантинные меры, однако руководствуясь статистикой Минздрава от 18 июня по заболеванию COVID-19 можно сделать вывод, что усиление противоэпидемиологических мер в первую очередь может произойти в регионах-лидерах по распространению китайской коронавирусной инфекции. Среди них – Черновицкая (4135 прецедентов COVID-19), город Киев (4084 прецедентов COVID-19 ), Львовская (3398 случаев заражения), Ровенская (2 572 прецедента COVID-19) и Киевская (2 119 случаев заражения)

В каких регионах наиболее высокая вероятность введения жесткого карантина

  • Черновицкая область
  • Киев
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Ровенская область
В Украине на 18 июня зафиксировано 34 063 прецедента заболевания COVID-19 / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, в среду, 17 июня, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля.

Также правительство усилило контроль за соблюдением украинцами профилактических мер.

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