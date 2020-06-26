Новая вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве сделали заявление о работе транспорта и супермаркетов

В Минздраве обеспокоены новым коронавирусным антирекордом в Украине / УНИАН

В связи с новым коронавирусным антирекордом на территории Украины Минздрав обратился к контролирующим органам с требованием обеспечить контроль над соблюдением карантинных мероприятий в сфере общественного транспорта и в супермаркетах.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга 26 июня.

По словам чиновника, власти должны предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции путем усиления контроля над соблюдением профилактических мер в местах скопления людей.

"Минздрав обращается к органам для усиления контроля в транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркетах и других заведениях", - сказал Степанов.Читайте такжеОзвучены карантинные правила, по которым живет Украина до 31 июля

По состоянию на 26 июня в Украине установлено 41 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 подцепили еще 1 109 человек, что стало новым антирекордом.

Напомним, 13 июня президент Владимир Зеленский призвал провести проверки в транспорте, магазинах и на рынках с целью выявления нарушителей карантина.

Уже с 17 июля было принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Также власти пообещали усилить ответственность за нарушение противокоронавирусных мер.