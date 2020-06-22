Врач озвучила три причины роста заболеваемости Covid-19 в Украине

Украинцы беспечно относятся к карантину / УНИАН

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что количество инфицированных в Украине возрастает, поскольку на этому способствует ряд факторов и карантин в Украине уже давно перестали соблюдать.

"Во-первых, увеличилось количество тестов. Но не только. Когда нам говорят об увеличении количества зараженных это не значит, что это случаи, выявленные вчера - очередь в областях на ПЦР-тестирование достигает недели и потому часть этих случаев могут составлять те, кто заболел раньше. Потому мы не имеем точной статистики", - сказала она во время чата в Главреде.

По словам доктора, из-за огромного количества бессимптомных пациентов невозможно объективно оценить реальную статистику.

Однако еще один фактор, подчеркнула Амосова, это несоблюдение гражданами карантина.

Читайте такжеВрач объяснила, почему в Украине не началась вторая волна коронавируса"Когда там ослабили карантин и наступило лето, то пошло значительное увеличение количества случаев примерно в половине штатов США. Ту же ситуацию мы наблюдаем и у нас - из-за послабления ограничительных мер люди вышли на улицы, в крупных городах открылся городской транспорт, соответственно, между собой стали больше общаться и инфицироваться. Кроме того, у нас нет традиции ношения масок - украинцы были сбиты с толку заявлением ВОЗ о том, что здоровым маски не нужны", - акцентировала доктор.

Амосова добавила, что третья причина – это относительно невысокая смертность от коронавируса. Украинцы редко видят, чтобы умирали знакомые им люди, а лишь оценивают информацию из СМИ.

"Еще один фактор который расхолаживает украинцев - у нас не так много смертей и люди не видят, чтобы соседи или знакомые массово погибали. Но ситуация с СOVID-19 у нас надолго и потому социальное дистанцирование - это первое что нужно властям постоянно доносить до украинцев. Ведь около 40% переносят вирус бессимптомно и кроме того многие привыкли думать, что симптомы - это повышение температуры тела и кашель", - подытожила медик.

Напомним, в Одессе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение с 22 июня усилить карантин из-за эпидемии коронавируса.

Как ранее сообщалось, десять регионов Украины все еще не готовы для перехода на второй этап смягчения карантина. Основной причиной этого является несоответствие показателя инцидентности критериям, установленным Кабмином.