Зеленский выступил с заявлением о карантине в Украине и объяснил запрет массовых мероприятий

Зеленский просит украинцев не забывать о карантине / УНИАН

Несмотря на смягчение противоэпидемиологических мероприятий пандемия COVID-19 в Украине продолжается. Поэтому на территории страны пока не будут разрешены массовые мероприятия. Украинцы должны помнить об эпидемии и соблюдать меры безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания по предотвращению коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Офиса главы государства.

По словам гаранта, нельзя забывать о том, что коронавирусная эпидемия в стране продолжается, нужно и далее обеспечивать работу по борьбе за сохранение человеческих жизней. В результате спровоцированных COVID-19 осложнений в Украине продолжают погибать люди. Украинцы должны соблюдать правила, согласно которым нужно соблюдать масочный режим и социальное дистанциирование.

"Мы не хотели бы вновь возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать", - сказал Зеленский.

Напоследок он добавил, что на данный момент власти не могут разрешить проведение массовых мероприятий.

"И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - подчеркнул президент.

Напомним, согласно данным на понедельник, 8 июня, в Украине установлено 27 462 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели еще 463 украинца.

Тем временем в Минздраве заявили, что уже 7 украинских областей, а также город Киев, не готовы к переходу на следующий этап смягчения противокоронавирусных мероприятий.