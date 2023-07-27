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Карась спрогнозировал, чего ждать ВСУ от группировки врага под Купянском

Дмитрий Видоменко
27 июля 2023, 03:30
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По словам Евгения Карася, со времен обороны Северодонецка у ВСУ остались позиции на Северском выступе - и это плохая новость для оккупантов.
Карась
Евгений Карась дал оценку ситуации в районе Купянска / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Русские оккупанты сосредоточили под Купянском 100-тысячную группировку ‒ и это станет последней попыткой угрожать ВСУ в этом секторе. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

"Россияне начали сосредотачивать их еще с февраля 2022 года и ожидаемо пытались угрожать своим контрнаступлением на наше контрнаступление, потому что как раз тогда состоялось Изюмское. Соответственно, они этого не реализовали ни в марте, ни в апреле, ни в мае, потому что опасались. Они сделали это только в июне в качестве контрудара на наше контрнаступление. Но теперь к этому добавился новый контекст. Во-первых, на Запорожском направлении есть успехи, и в любом случае мы достигнем поставленных целей. Это будет не так быстро и весело, как все думали – это будет кроваво, но системно, по-военному. И поэтому противнику был нужен удар на Луганском направлении, чтобы мы туда перебрасывали резервы. Но успеха они здесь не достигли – даже сейчас, судя по открытым источникам информации, мы располагаем данными, что их продвижение остановилось, хотя в течение последних суток, как мне известно от товарищей, которые там находятся, было очень горячо", ‒ сказал он.

По словам Карася, со времен обороны Северодонецка у ВСУ остались позиции на Северском выступе ‒ и это, вкупе с последними успехами ВСУ в Бахмуте, создает проблемы для оккупантов.

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"Во-вторых, южнее Лимана есть такой Северский выступ, с которого направление идет на Кременную. Этот выступ, который остался у нас еще со времен обороны Северодонецка, угрожает противнику. И в принципе после Бахмута мы ожидали, что будем иметь там проблемы. Но ситуация обернулась иначе - под Бахмутом наши войска сейчас возвращают территории. И таким образом Северский выступ для противника становится проблемой для Кременной. Поэтому они наступают уже даже не для того, чтобы создать нам проблемы на Запорожье. А для того, чтобы после того, как мы, очевидно, создадим противнику огромную трагедию в Бахмуте, мы можем пойти на Кременную и вернуться в луганский сектор. Поэтому этот их контрудар на наше контрнаступление является продолжением нарастания угрозы для них. Ведь им надо срочно начинать наступление, чтобы улучшить свои позиции. Пока что, несмотря на все войска, которые там сосредоточены, россияне не имели тех успехов, на которые рассчитывали. Напомню, что это наступление продолжается довольно давно. Именно в день путча Пригожина у россиян наблюдалось ослабление в работе артиллерии из-за определенного хаоса, насколько я понимаю. К тому же, именно с этого направления Луганщины перебрасывали под Москву, если не ошибаюсь, псковский десант. И хоть наступление продолжается уже несколько недель, РФ имеет очень ограниченный успех. Мы знаем, что туда перебрасываются и определенные средства и войска с нашей стороны. Не вне плана, но когда противник не слишком быстро двигается, то так же военная машина смотрит, изучает, понимает и, соответственно, реагирует. Для того, чтобы эти попытки были успешными, им надо было бы иметь высокую динамику. Ее нет, и постепенное наступление приведет к тому, что россиян постепенно уничтожат в наступательных порядках. Поэтому пока не предвидится, и я не слышал прогнозов, что им удастся там создать нам большую проблему. Это просто их последняя попытка нам чем-то угрожать. Но на фоне происходящего на Запорожье, скоро их действия на Луганщине очень сильно поблекнут", ‒ сказал он.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Те, кто утверждают, что каждое контрнаступление должно быть быстрым – ошибаются, заявил министр обороны Украины.

военный аналитик Петр Черник отметил, что россиянам готовят окружение в Бахмуте, враг имеет только два варианта – оккупанты в городе могут быть уничтожены или взяты в плен. Российские войска остаются в Бахмуте, но украинские силы контролируют высоты. Враг близок к оперативному окружению нашими воинами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

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