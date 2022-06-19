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Касается всех новостроек: Рада поддержала обязательные строительства бомбоубежища

19 июня 2022, 18:42

Теперь, ни одну новостройку не позволят возвести, если там не будет предусмотрено бомбоубежище.

бомбоубежище
Бомбоубежище / УНИАН

19 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект № 7398, предусматривающий изменения в процессе планирования и застройки территорий.

В соответствии с опубликованным на сайте ВРУ документом, говорится об обеспечении требований гражданской защиты при строительстве нового жилья.

Теперь, ни одну новостройку не позволят возвести, если там не будет предусмотрено бомбоубежище.

Укрытие должно защитить людей:

  • от взрывов;
  • взрывных волн;
  • поражения опасными химическими, радиоактивными и другими веществами.

На региональном и местном уровне изменения предусматривают дополнение градостроительной документации разделом по инженерно-техническим мерам гражданской защиты.

"Утверждение указанной градостроительной документации при отсутствии такого раздела запрещается", – сообщили авторы законопроекта в пояснительной записке.

Война в Украине

Ранее Главред сообщал, куда можно спрятаться, если рядом с вами нет бомбоубежища.

Кроме того врач-терапевт назвала список лекарств, которые нужно взять з собой брать в бомбоубежище.

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