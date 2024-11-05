Катастрофические потери РФ: ВСУ уничтожили более ста танковых батальона врага

Такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора не менее $9 млрд, отметили в Минобороны.

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ВСУ уничтожили тысячи танков РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

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Силы обороны уничтожили более трех тысяч танков РФ

Потери врага в бронетехнике превышают $9 млрд

С начала 2024 года ВСУ поразили более 3 тыс. российских танков или 102 батальона, сообщило Министерство обороны Украины.

"С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили и подбили 3179 танков армии рф. В танковом батальоне – 31 танк. То есть за 10 месяцев текущего года украинские защитники вывели из строя условно 102 танковых батальона оккупантов", — говорится в сообщении на сайте МО.

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Как отмечается, по данным Генерального штаба ВСУ, в течении суток 12 мая украинские подразделения поразили 31 танк оккупантов. Таким образом, за сутки армия РФ потеряла уничтоженными и подбитыми целый танковый батальон.

Сообщается, что такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора не менее $9 млрд. Это приблизительная сумма, основанная на подсчетах по средним мировым ценам на этот тип вооружения (по информации из открытых источников).

Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

"$9 млрд, например, это примерно 16 годовых бюджетов города челябинск, где худшая экологическая ситуация в рф. Вместе с тем вместо решения внутренних социальных проблем руководство страны-агрессора продолжает вбрасывать огромные суммы в войну", — отмечается в сообщении.

/ mod.gov.ua

Ранее сообщалось, что российская армия в результате атаки на свою колонну могла потерять до полутысячи солдат, считают аналитики американского Института изучения войны.

Напомним, ранее в Рыльском районе в селе Октябрьское был зафиксирован пожар. В Сети сообщали об ударе по российское военной колонне в Курской области.

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сказал, что в колонне были срочники РФ.

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