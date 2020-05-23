УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве начнут работать все ярмарки и рынки: озвучена дата

23 мая 2020, 12:08

Карантин в Киеве на следующей неделе еще больше ослабнет, сообщили в КГГА.

В Киеве 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки – Киев карантин 2020
В Киеве на следующей неделе начнут работать все рынки и ярмарки / УНИАН

Замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев сообщил, что в Киеве в рамках второго этапа ослабления карантина, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса (COVID-19), в конце мая возобновят работу все ярмарки и рынки.

В столице все рынки и ярмарки начнут работать с понедельника, 25 мая, рассказал чиновник на брифинге после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, также с понедельника можно будет пользоваться спортивными и детскими площадками, которые находятся возле домов, в парках и в скверах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в рамках второго этапа ослабления карантина в столице 23 мая с 12:00 транспорт снова начнет работать в обычном режиме. Глава города добавил, что в этот же день начнут работать торговые заведения, площадь которых менее чем тысяча квадратных метров, а с 25 числа запустят метро.

Напомним, карантин в Украине из-за вируса ввели с 12 марта. Позже ограничительные меры продляли и ослабляли. С 22 мая карантин в украинском государстве стал адаптивным.

Петр Пантелеев новости Киева карантин рынки
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве начнут работать все ярмарки и рынки: озвучена дата». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:40
Ослабление карантина в Киеве: в КГГА уточнили, что заработает с 1 июня
12:25
Действует лишь полгода: ученые сделали важное открытие об иммунитете к COVID-19
12:08
В Киеве начнут работать все ярмарки и рынки: озвучена дата Видео
12:07
Путин забился в агонии перед крахом своей системы мнение
11:48
Выборы мэра Киева: в "Слуге народа" назвали возможного фаворита предвыборной гонки Видео
11:19
Гороскоп на неделю: кому нельзя гнаться за двумя зайцами
10:43
Сегодня в Киеве транспорт начнет работать в обычном режиме: названо время Видео
10:39
Почему Болгария взбунтовалась против Украины мнение
10:30
"Кадыров и коронавирус": спикер парламента Чечни расставил все точки над "і"
10:23
В Кабмине назвали главное условие реинтеграции Донбасса Видео
09:55
Киеву спрогнозировали ощутимое потепление: названа дата Видео
09:49
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 23 мая
09:24
Каким будет июнь 2020: синоптик рассказала, чего ждать от погоды
09:06
Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: кому нельзя начинать новые дела Видео
08:55
Коронавирус в Украине 23 мая: много новых заболевших Видео
08:45
Порошенко и Ко взяли курс на новый политический суицид мнение
08:30
Выше шанс умереть: Ученые развенчали популярный метод лечения COVID-19
07:56
День – в майке, день – в фуфайке: cиноптик дал прогноз на лето 2020
07:05
"Где сексуальность?": Maruv топлес обмазалась блестками для откровенного фото
06:57
Разведка боем: что стоит за угрозами "ЛДНР" Украине мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять