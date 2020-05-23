В Киеве начнут работать все ярмарки и рынки: озвучена дата

В Киеве на следующей неделе начнут работать все рынки и ярмарки / УНИАН

Замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев сообщил, что в Киеве в рамках второго этапа ослабления карантина, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса (COVID-19), в конце мая возобновят работу все ярмарки и рынки.

В столице все рынки и ярмарки начнут работать с понедельника, 25 мая, рассказал чиновник на брифинге после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, также с понедельника можно будет пользоваться спортивными и детскими площадками, которые находятся возле домов, в парках и в скверах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в рамках второго этапа ослабления карантина в столице 23 мая с 12:00 транспорт снова начнет работать в обычном режиме. Глава города добавил, что в этот же день начнут работать торговые заведения, площадь которых менее чем тысяча квадратных метров, а с 25 числа запустят метро.

Напомним, карантин в Украине из-за вируса ввели с 12 марта. Позже ограничительные меры продляли и ослабляли. С 22 мая карантин в украинском государстве стал адаптивным.