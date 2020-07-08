Вирусологи Украины на фоне COVID-19 остались без научной литературы: названа причина

Украинские вирусологи остались без научной литературы из-за проблем с лицензиями / Открытые источники

Украинские вирусологи столкнулись с проблемой наличия профессиональной научной литературы. Ранее такую литературу привозили из России, где она производится либо переводится, однако с ноября 2019 года ввоз книг с территории РФ фактически заморожен по причине проблем с выдачей лицензий.

Об этом заявил директор издательства Саммит-Книга Иван Степурин в комментарии изданию Страна.UA.

По его словам, с января 2017 года для ввоза книг на территорию Украины из России нужно получать специальное разрешение. И если в 2019 году Госкомтелерадио разрешило ввозить 5-7 тысяч наименований книг, то уже в 2020 году ни одна книга не была ввезена. Это ударило по рынку специализированной научной литературы, которая не переводится и не производится в Украине и еще совсем недавно приобреталась в России.

Эксперт заметил, что во время противоэпидемиологических мероприятий вирусологи вынуждены были остаться без научной литературы по своему профилю, которую попросту нельзя найти в нашей стране.

Этот вопрос особенно остро встал во время карантина, когда медикам понадобилась актуальная научная литература по вирусологии.

"В Украине их и не производят, и не переводят, это невыгодно с экономической точки зрения. Такие узкоспециализированные книги не пользуются большим спросом. Раньше переводные книги свободно завозились из России - по одной-две, десять штук. А сейчас научная книга - дефицит", - заметил Степурин.

Степурин объяснил, что такая ситуация сложилась из-за реформирования Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Функция лицензирования литературы должна быть передана одному из департаментов министерства, либо же Украинскому институту книги. Однако этот процесс фактически завис.

"В итоге получилось так, что Госкомтелерадио уже не может выдавать лицензии, а Минкульт еще не может", - подчеркнул он.

Ранее глава Украинского института книги Александра Коваль призвала избавиться от советских книг и заменить их на современную литературу на украинском языке.