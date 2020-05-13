УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Стало известно, когда Украина возобновит авиаперелеты после пандемии

13 мая 2020, 18:28

Сначала будет возобновлено внутреннее авиасообщение.

Самолет
Самолеты полноценно начнут летать уже после отмены карантина / Reuters

Карантин в Украине начинают послаблять, однако до полного восстановления авиасообщения еще далеко.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, правительство уже разработало план возобновления авиаперевозок – открывать небо намерены в три этапа.

В документе указано, что 29 мая будет возобновлено внутреннее сообщение, начнет работу отечественная пассажирская авиация.

Международное сообщение начнет полноценно функционировать в последнюю очередь, что произойдет уже после отмены карантина. Будут возобновлены рейсы в те страны, которые откроют аэропорты для иностранных рейсов и пассажиров.

Читайте также"Будем настаивать": Кличко хочет запустить метро с 25 маяУточняется, что точная дата запуска международного пока не названа, она будет зависеть от того, как будут отменять карантин другие страны.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что некоторые авиакомпании начинают продавать билеты с 23 мая, однако это самовольное решение, и с этой даты авиасообщение абсолютно точно еще не будет запущено. В ведомстве просят пассажиров не покупать билеты на эти даты, поскольку самолеты начнут летать в другие страны гораздо позже.

Напомним, в Украине остается актуальной проблема возобновления пассажирских перевозок, которые, согласно плану Министерства инфраструктуры, будут возобновлены в три этапа в период с 22 мая по 9 июня.

Ранее появилась информация о том, как будет выходить из карантина Укрзализныця.

Мининфраструктуры авиасообщение авиаперелеты авиаперевозки карантин в Украине коронавирус новости эпидемия коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, когда Украина возобновит авиаперелеты после пандемии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:43
Миллион больных коронавирусом: Зеленский напугал требующих открыть метро
18:30
"Запрет ВКонтакте": в СНБО приняли решение насчет российских сайтов Видео
18:29
Звезда Удивительная миссис Мейзел с семьей переболела коронавирусом Видео
18:28
Стало известно, когда Украина возобновит авиаперелеты после пандемии
17:55
Суд оставил бывшего главу МИД Кожару под стражей Видео
17:50
Ветер любви 40 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020 Видео
17:50
Электронные сигареты: запретить или урегулировать?
17:48
У депутата от Слуги народа в Раде загорелся пульт для голосования Видео
17:36
Comic Con Ukraine 2020 - дата проведения и расписание фестиваля
17:15
Льготы и ЕСВ: Рада "подсластила" жизнь предпринимателям
17:04
"Вы просто ох*ели": в Сети разразился скандал из-за ремикса на песню-реквием Пливе кача
17:03
Новый этап смягчения карантина: Зеленский сказал, кто сможет работать Видео
17:00
Ветер любви 39 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020 Видео
16:40
"Новая программа в действии": глава Минфина сказал, когда Украине светит первый транш МВФ Видео
16:38
Конец запретам: в Еврокомиссии назвали дату открытия границ ЕС для украинцев
16:09
В Украине смягчили условия пребывания на улице Видео
16:01
Украинцам запретили поездки в Беларусь по внутренним паспортам: в Кабмине назвали дату
15:41
Вырвался "на волю": больной COVID-19 украинец рискнул выйти на работу и спровоцировал резонанс
15:35
В густом лесу 2020 - дата выхода, актеры и сюжет сериала Видео
15:31
Шмыгаль анонсировал второй этап ослабления карантина Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять