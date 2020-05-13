Стало известно, когда Украина возобновит авиаперелеты после пандемии

Сначала будет возобновлено внутреннее авиасообщение.
Карантин в Украине начинают послаблять, однако до полного восстановления авиасообщения еще далеко.
Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, правительство уже разработало план возобновления авиаперевозок – открывать небо намерены в три этапа.
В документе указано, что 29 мая будет возобновлено внутреннее сообщение, начнет работу отечественная пассажирская авиация.
Международное сообщение начнет полноценно функционировать в последнюю очередь, что произойдет уже после отмены карантина. Будут возобновлены рейсы в те страны, которые откроют аэропорты для иностранных рейсов и пассажиров.
Читайте также"Будем настаивать": Кличко хочет запустить метро с 25 маяУточняется, что точная дата запуска международного пока не названа, она будет зависеть от того, как будут отменять карантин другие страны.
В Мининфраструктуры подчеркнули, что некоторые авиакомпании начинают продавать билеты с 23 мая, однако это самовольное решение, и с этой даты авиасообщение абсолютно точно еще не будет запущено. В ведомстве просят пассажиров не покупать билеты на эти даты, поскольку самолеты начнут летать в другие страны гораздо позже.
Напомним, в Украине остается актуальной проблема возобновления пассажирских перевозок, которые, согласно плану Министерства инфраструктуры, будут возобновлены в три этапа в период с 22 мая по 9 июня.
Ранее появилась информация о том, как будет выходить из карантина Укрзализныця.