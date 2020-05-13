Стало известно, когда Украина возобновит авиаперелеты после пандемии

Самолеты полноценно начнут летать уже после отмены карантина / Reuters

Карантин в Украине начинают послаблять, однако до полного восстановления авиасообщения еще далеко.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, правительство уже разработало план возобновления авиаперевозок – открывать небо намерены в три этапа.

В документе указано, что 29 мая будет возобновлено внутреннее сообщение, начнет работу отечественная пассажирская авиация.

Международное сообщение начнет полноценно функционировать в последнюю очередь, что произойдет уже после отмены карантина. Будут возобновлены рейсы в те страны, которые откроют аэропорты для иностранных рейсов и пассажиров.

Читайте также"Будем настаивать": Кличко хочет запустить метро с 25 маяУточняется, что точная дата запуска международного пока не названа, она будет зависеть от того, как будут отменять карантин другие страны.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что некоторые авиакомпании начинают продавать билеты с 23 мая, однако это самовольное решение, и с этой даты авиасообщение абсолютно точно еще не будет запущено. В ведомстве просят пассажиров не покупать билеты на эти даты, поскольку самолеты начнут летать в другие страны гораздо позже.

Напомним, в Украине остается актуальной проблема возобновления пассажирских перевозок, которые, согласно плану Министерства инфраструктуры, будут возобновлены в три этапа в период с 22 мая по 9 июня.

Ранее появилась информация о том, как будет выходить из карантина Укрзализныця.