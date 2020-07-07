УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Избранные для Европы: Кулеба назвал категории украинцев, для которых ЕС открыт

Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, что государство попало в "зеленый список" и для его граждан открыли границы.

7 июля 2020, 11:36
Кулеба
Кулеба назвал категории украинцев, которых пускают в ЕС / УНИАН

Евросоюз с 1 июля открыл свои границы для граждан 14 стран, и Украина в их число не входит. Но для некоторых украинцев двери в Европейский Союз открыты – в частности, в страны Шенгенской зоны могут пропустить медиков, пограничников, дипломатов, а также обычных граждан, которые едут по территории страны транзитом.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга во вторник, 7 июля.

По словам главы МИД, сейчас Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, что государство попало в "зеленый список".

"Но даже из этого запрета есть исключения. Это категории граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС: это медработники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста, а также лица, которым нужна срочная медицинская помощь", - подеркнул Кулеба.

Категории граждан, которых пускают в ЕС:

  • сотрудники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь;
  • пограничники;
  • перевозчики товаров и другие представители транспортных служб, прежде всего речь идет о водителях грузовиков;
  • дипломаты, сотрудники полиции при исполнении обязанностей, службы гражданской защиты и международных контингентов;
  • лица, следующие транзитом;
  • лица, которые едут с НЕ туристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес;
  • лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства.

Кулеба подчеркнул, что категория личных обстоятельств является широкой и может толковаться по-разному уполномоченными органами каждой страны.

Напомним, ранее украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В перечень стран входят: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Бурунди, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова.

Читайте такжеЖдать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границТакже ранее сообщалось, Евросоюз открыл границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых могут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.

По данным издания, в список вошли Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Дмитрий Кулеба запрет на въезд Евросоюз карантин новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Избранные для Европы: Кулеба назвал категории украинцев, для которых ЕС открыт». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:48
Зараженных COVID-19 может быть намного больше: ученые сделали заявление и назвали причину
11:45
Женьшень: названы 7 супер преимуществ для здоровья
11:43
Украину зальет дождями: синоптик дал аномальный прогноз
11:36
Избранные для Европы: Кулеба назвал категории украинцев, для которых ЕС открыт Видео
11:25
Начался чат с экспертом-международником Илией Кусой
11:24
Мадонна топлес показала грудь и свела поклонников с ума
10:54
Ситуация с COVID-19 в Украине: Минздрав готовится ко второй волне коронавируса
10:52
Мир стал меньше: названы 23 страны, куда пускают украинцев Видео
10:50
Названы новые симптомы коронавируса
10:35
Адвокат Ефремова 3 раза лишался лицензии и готов остаться без нее 4 раз
10:19
Зеленский начал подготовку ко вторжению России мнение
10:16
Ждать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границ Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 7 июля
10:09
В ВСУ рассказали, может ли Россия захватить Херсонскую область
09:50
Рак шейки матки: симптомы, причины и факторы риска
09:36
В Украине могут прекратить продажу авиабилетов в Европу Видео
09:20
ЕС не верит нашей статистике, поэтому границы для украинцев будут закрытыми - вирусолог Алла Мироненко
09:02
Коронавирус в Украине 7 июля: число зараженных приближается к новой психологической отметке
08:48
Иммунитет к COVID-19: ученые дали удручающий прогноз
08:43
Шальная прибыль: журналисты узнали, кто в Украине зарабатывает на коронавирусе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять