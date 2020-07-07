Избранные для Европы: Кулеба назвал категории украинцев, для которых ЕС открыт

Кулеба назвал категории украинцев, которых пускают в ЕС / УНИАН

Евросоюз с 1 июля открыл свои границы для граждан 14 стран, и Украина в их число не входит. Но для некоторых украинцев двери в Европейский Союз открыты – в частности, в страны Шенгенской зоны могут пропустить медиков, пограничников, дипломатов, а также обычных граждан, которые едут по территории страны транзитом.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга во вторник, 7 июля.

По словам главы МИД, сейчас Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, что государство попало в "зеленый список".

"Но даже из этого запрета есть исключения. Это категории граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС: это медработники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста, а также лица, которым нужна срочная медицинская помощь", - подеркнул Кулеба.

Категории граждан, которых пускают в ЕС:

сотрудники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь;

пограничники;

перевозчики товаров и другие представители транспортных служб, прежде всего речь идет о водителях грузовиков;

дипломаты, сотрудники полиции при исполнении обязанностей, службы гражданской защиты и международных контингентов;

лица, следующие транзитом;

лица, которые едут с НЕ туристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес;

туристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес; лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства.

Кулеба подчеркнул, что категория личных обстоятельств является широкой и может толковаться по-разному уполномоченными органами каждой страны.

Напомним, ранее украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В перечень стран входят: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Бурунди, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова.

Читайте такжеЖдать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границТакже ранее сообщалось, Евросоюз открыл границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых могут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.

По данным издания, в список вошли Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.